Ассист Малиновского и шедевр Френдрупа. Дженоа разгромил Кальяри
«Грифоны» обошли соперника в таблице Серии А
В воскресенье, 11 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Дженоа» и «Кальяри».
Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте, когда с ассиста Малиновского гол забил Коломбо.
Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать долго. На 75-й минуте Френдруп дальним ударом с лета удвоил преимущество хозяев, а еще через три минуты Эстигор замкнул подачу Мартина со штрафного и довел счет до разгромного.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты.
Благодаря этой победе «Дженоа» с 19 очками поднялся на 15-е место в турнирной таблице, а «Кальяри» с 19 баллами опустился на 16-е место.
Серия А. 20-й тур, 12 января
Дженоа – Кальяри – 3:0
Голы: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Эстигор, 78
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду принял Альваро Арбелоа
Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»
А второй - шедевр? Попал в попу защитника)