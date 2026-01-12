Ассист Малиновского и шедевр Френдрупа. Дженоа разгромил Кальяри

В воскресенье, 11 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Дженоа» и «Кальяри».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте, когда с ассиста Малиновского гол забил Коломбо.

Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать долго. На 75-й минуте Френдруп дальним ударом с лета удвоил преимущество хозяев, а еще через три минуты Эстигор замкнул подачу Мартина со штрафного и довел счет до разгромного.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты.

Благодаря этой победе «Дженоа» с 19 очками поднялся на 15-е место в турнирной таблице, а «Кальяри» с 19 баллами опустился на 16-е место.

Серия А. 20-й тур, 12 января

Дженоа – Кальяри – 3:0

Голы: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Эстигор, 78