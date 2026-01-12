Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Малиновского и шедевр Френдрупа. Дженоа разгромил Кальяри
Италия
12 января 2026, 21:24 | Обновлено 12 января 2026, 21:30
317
1

Ассист Малиновского и шедевр Френдрупа. Дженоа разгромил Кальяри

«Грифоны» обошли соперника в таблице Серии А

12 января 2026, 21:24 | Обновлено 12 января 2026, 21:30
317
1 Comments
Ассист Малиновского и шедевр Френдрупа. Дженоа разгромил Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Дженоа» и «Кальяри».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте, когда с ассиста Малиновского гол забил Коломбо.

Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать долго. На 75-й минуте Френдруп дальним ударом с лета удвоил преимущество хозяев, а еще через три минуты Эстигор замкнул подачу Мартина со штрафного и довел счет до разгромного.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты.

Благодаря этой победе «Дженоа» с 19 очками поднялся на 15-е место в турнирной таблице, а «Кальяри» с 19 баллами опустился на 16-е место.

Серия А. 20-й тур, 12 января

Дженоа – Кальяри – 3:0

Голы: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Эстигор, 78

По теме:
Ювентус – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Малиновский стал лучшим украинцем в Серии А по количеству ассистов
ВИДЕО. Малиновский отметился ассистом в игре с Кальяри
Дженоа Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу Лео Эстигор Мортен Френдруп Лоренцо Коломбо Руслан Малиновский
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 4
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12 января 2026, 12:57 2
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка

Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 12.01.2026, 21:53
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Футбол | 12.01.2026, 06:30
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Первый гол действительно классный  - и ассист, и исполнение
А второй - шедевр? Попал в попу защитника)
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем