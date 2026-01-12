Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Дженоа – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 12 января и начнется в 19:30 по Киеву

Дженоа – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

12 января на Луиджи Феррарис пройдет матч 20-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Кальяри. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Дженоа

Команда не без помощи Андрея Шевченко окунулась в Серию В. Но другой известный в прошлом нападающий, Джилардино, сумел сразу ее вернуть, и удержать в высшем дивизионе. Вот только в 2024/2025 он перестал справляться, и был заменен на Виейра. Француз исправил положение, не допустил вылета. Но после летней паузы уже и при нем победы были сугубо в кубке.

В итоге в Генуе пошли на ожидаемый шаг, и в конце осени тренер сменился. Де Росси неплохо начинал, и, победив несколько раз, удалось покинуть зону вылета. Но вот уже месяц не получается снова выиграть. Были шансы с Миланом прервать эту серию - гости вели в счете после передачи Малиновского. Но на 90+ минуте и пропустили ответный мяч, и не реализовали пенальти - упущено важные два очка.

Кальяри

Клуб ухитряется выживать в Серии А после возвращения, несмотря на очень скромные показатели. Так, в прошлом сезоне, набрав всего 36 очка, и вовсе получилось завершить розыгрыш на итоговом шестнадцатом месте - а ведь в Примере Леганес и вовсе вылетел с 41-м!

Для островитян хорошо, что реалии итальянского футбола и сейчас не особенно меняются. В дивизионе хватает откровенных аутсайдеров, так что даже идя по графику очко за тур, можно уверенно держаться на дистанции от вылетающей тройки. Тем более что поражения у команды с Сардинии не часты - таких за последние два месяца только три, ну и в кубке уступили Наполи, по пенальти на выезде. В прошлом туре разделили очки и с Кремонезе, отыгравшись с 0-2 голами во втором тайме.

Статистика личных встреч

Все три последних поединка приносили результативные ничьи, причем с разным счетом - 2:2, 1:1 и даже 3:3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева добьются столь нужной им ничьей. Но гости в хорошей форме, и, кажется, сумеют избежать поражения в Генуе - рекомендуем брать варинт с Х2 (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
12 января 2026 -
19:30
Кальяри
Дженоа Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
