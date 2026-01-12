Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДЕ РОССИ: «Малиновский? Он хорошо чувствует моменты»
12 января 2026, 23:18 | Обновлено 12 января 2026, 23:19
ДЕ РОССИ: «Малиновский? Он хорошо чувствует моменты»

Тренер «Дженоа» пообщался со СМИ после матча с «Кальяри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси дал пресс-конференцию после победного матча 20-го тура Серии А с «Кальяри» – 3:0.

– Насколько важна эта победа?

– Она важна, потому что это очная встреча с прямым конкурентом и потому, что эти игроки и этот стадион заслуживали спокойного вечера. Мы заслужили реванш после «Сан-Сиро». Я рад за ребят, за болельщиков и за клуб. Но мы еще ничего не сделали. Через шесть дней у нас еще один важный матч.

– Важным был и «сухой» матч.

– Я достаточно честен, когда анализирую игры. Мы пропускали, когда позволяли менее очевидные моменты. Сегодня не пропустили, потому что вратарь сыграл великолепно. Нельзя позволять момент, который был у Лувумбо. Мы это проанализируем. Иногда именно индивидуальные действия позволяют не пропустить.

– Что не понравилось?

– Мы хорошо начали. Но как только забили – потеряли контроль и хладнокровие. В первом тайме было допущено огромное количество индивидуальных и технических ошибок. Не всегда такие матчи удается довести до победы.

– Коломбо?

– У него есть качество. Я всегда стимулирую игроков с меньшим качеством не сдаваться и выкладываться по максимуму. У него же качество есть. Удовлетворяться после пяти голов – это посредственность. И он тоже иногда терял простые мячи, но это часть пакета, когда у тебя молодые игроки. Я доволен тем, как он взаимодействует с Витиньей. Для тренера нападающий – это тот, кто атакует пространство и забивает.

– Забили на седьмой минуте и в заключительные 15 минут. Затем вы просили больше бить из-за пределов штрафной – и пришел гол Френдрупа.

– Можно сделать еще лучше. Больше, чем бить, я просил доводить атаки до завершения. Нам нужно понимать, кто мы есть. Если бы мы были командой с исключительным качеством, как те, что видим по телевизору, я бы сказал ребятам держать мяч. Но я не думаю, что мы такая команда. У нас есть два нападающих и полузащитники, которые могут врываться, или тот же Малиновский. Поэтому нужно завершать атаки. Мы не команда, которая должна перекатывать мяч вокруг штрафной, потому что тогда мы страдаем от контратак.

– Замена Нортона-Каффи на Мазини?

– Я хотел избежать ошибки, которую допустили в Милане: мы слишком опустились. Поэтому выпустил игрока, который действовал бы агрессивнее при выходе. Мазини – пример того, насколько важны коллектив и дух принадлежности каждого игрока. Я с ним поговорил, и он спросил, почему играет мало. Я думал, что он хочет уйти, но нет. Он сказал: «Мистер, для меня «Дженоа» – как для вас «Рома»». Он хочет совершенствоваться, а мы хотим дать ему тот дополнительный 1% качества. Я рад за всех, но особенно за него.

– Игроки, вышедшие на замену, и Леали?

– Эти ребята очень похожи по самоотдаче и характеру. Торсбю не хочет сидеть на скамейке, но и не снижает уровень тренировок ни на сантиметр. Я доволен игрой всех, кто выходил. Что касается Леали – вы меня о нем спрашивали: я был здесь, когда пресса подчеркивала, что это для нас проблема, но я так не считал. Он ответил на поле как хороший вратарь и большой профессионал.

– Малиновский действовал выше?

– Мы всегда просим его опускаться для построения, а затем подниматься и работать между линиями. Он хорошо чувствует моменты.

– О ходе матча.

– Бывают моменты, когда не все получается. «Кальяри» – сильная команда, нормально, что они могут закрываться. В такие моменты что я делаю? «Грязную» работу: защищаюсь по-провинциальному, как в третьей категории. Защищаюсь с ножом в зубах. В футбол играют и так.

Даниэле Де Росси Дженоа Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция Кальяри
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
