Дженоа – Кальяри – 3:0. Как Малиновский отдал ассист. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26
12 января Дженоа одержал победу над Кальяри в матче 20-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Луиджи Феррари в городе Генця и завершилась со счетом 3:0 в пользу грифонов.
Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.
На 7-й минуте Руслан отдал ассист на Лоренцо Коломбо, который открыл счет в противостоянии.
Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января
Дженоа – Кальяри – 3:0
Голы: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Остигард, 78
Видеообзор матча
События матча
