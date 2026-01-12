Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дженоа – Кальяри – 3:0. Как Малиновский отдал ассист. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Дженоа
12.01.2026 19:30 – FT 3 : 0
Кальяри
Италия
12 января 2026, 22:56 |
110
0

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

12 января Дженоа одержал победу над Кальяри в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Луиджи Феррари в городе Генця и завершилась со счетом 3:0 в пользу грифонов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.

На 7-й минуте Руслан отдал ассист на Лоренцо Коломбо, который открыл счет в противостоянии.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января

Дженоа – Кальяри – 3:0

Голы: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Остигард, 78

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Дженоа), асcист Аарон Мартин.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Френдруп (Дженоа).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Дженоа), асcист Руслан Малиновский.
Дженоа Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Лоренцо Коломбо Мортен Френдруп видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
