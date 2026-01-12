12 января Дженоа одержал победу над Кальяри в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Луиджи Феррари в городе Генця и завершилась со счетом 3:0 в пользу грифонов.

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.

На 7-й минуте Руслан отдал ассист на Лоренцо Коломбо, который открыл счет в противостоянии.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января

Дженоа – Кальяри – 3:0

Голы: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Остигард, 78

Видеообзор матча