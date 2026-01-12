Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновский стал лучшим украинцем в Серии А по количеству ассистов
Италия
12 января 2026, 20:02 |
Малиновский стал лучшим украинцем в Серии А по количеству ассистов

Полузащитник Дженоа обошел Андрея Шевченко, оформив юбилейную результативную передачу

12 января 2026, 20:02 |
1 Comments
Малиновский стал лучшим украинцем в Серии А по количеству ассистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский отметился 30-й результативной передачей в Серии А.

Произошло это в домашнем матче 20-го тура против Кальяри.

30 ассистов – новый рекорд среди украинских футболистов, когда-либо выступавших в Серии А.

Предыдущее достижение принадлежало Андрею Шевченко (29 в составе Милана).

Ассисты украинцев в Серии А

  • 30 – Руслан Малиновский (24 – Аталанта, 6 – Дженоа)
  • 29 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 7 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 6 – Виктор Коваленко (5 – Специя, 1 – Эмполи)
  • 3 – Артем Довбик (Рома)
  • 2 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 1 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа

  • 59 матчей (55 – Серия А, 4 – Кубок Италии)
  • 6 голов (6 – Серия А)
  • 8 ассистов (6 – Серия А, 2 – Кубок Италии)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 1
