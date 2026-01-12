Италия12 января 2026, 20:02 |
Малиновский стал лучшим украинцем в Серии А по количеству ассистов
Полузащитник Дженоа обошел Андрея Шевченко, оформив юбилейную результативную передачу
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский отметился 30-й результативной передачей в Серии А.
Произошло это в домашнем матче 20-го тура против Кальяри.
30 ассистов – новый рекорд среди украинских футболистов, когда-либо выступавших в Серии А.
Предыдущее достижение принадлежало Андрею Шевченко (29 в составе Милана).
Ассисты украинцев в Серии А
- 30 – Руслан Малиновский (24 – Аталанта, 6 – Дженоа)
- 29 – Андрей Шевченко (Милан)
- 7 – Александр Заваров (Ювентус)
- 6 – Виктор Коваленко (5 – Специя, 1 – Эмполи)
- 3 – Артем Довбик (Рома)
- 2 – Евгений Шахов (Лечче)
- 1 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа
- 59 матчей (55 – Серия А, 4 – Кубок Италии)
- 6 голов (6 – Серия А)
- 8 ассистов (6 – Серия А, 2 – Кубок Италии)
Ну хоч десь дали можливість обійти Шевченко. А то пороблять "вічних" рекордів...
