Италия12 января 2026, 19:49 | Обновлено 12 января 2026, 19:55
ВИДЕО. Малиновский отметился ассистом в игре с Кальяри
Украинец отдал идеальную разрезную передачу на Коломбо
12 января 2026, 19:49 | Обновлено 12 января 2026, 19:55
Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче с «Кальяри».
Матч 19-го тура Серии А проходит в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
На 7-й минуте счет после разрезной передачи Руслана Малиновского открыл нападающий хозяев Лоренцо Коломбо, который реализовал выход один на один с вратарем.
Руслан отметился результативной передачей во втором матче подряд и третьей в текущем сезоне Серии А.
Асист шикарний. В стилі Тоні Кроса. Бракуватиме нам Маліновського в матчі зі шведами.
