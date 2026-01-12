Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Малиновский отметился ассистом в игре с Кальяри
Италия
12 января 2026, 19:49 | Обновлено 12 января 2026, 19:55
Украинец отдал идеальную разрезную передачу на Коломбо

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче с «Кальяри».

Матч 19-го тура Серии А проходит в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 7-й минуте счет после разрезной передачи Руслана Малиновского открыл нападающий хозяев Лоренцо Коломбо, который реализовал выход один на один с вратарем.

Руслан отметился результативной передачей во втором матче подряд и третьей в текущем сезоне Серии А.

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Комментарии 1
