ВИДЕО. Как Малиновский отдал ассист в игре с Миланом
«Дженоа» открыл счет благодаря передача украинца
Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский отличился голевой передачей в игре с «Миланом».
Поединок 19-го тура итальянского первенства принимает стадион «Сан-Сиро» в городе Милан.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 28-й минуте счет с передачи Руслана Малиновского открыл нападающий гостей Коломбо. Для украинца этот ассист уже вторйо в сезоне. Также на его счету два забитых мяча.
❗️ ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
