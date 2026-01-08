ВИДЕО. Как Малиновский отдал ассист в игре с Миланом

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский отличился голевой передачей в игре с «Миланом».

Поединок 19-го тура итальянского первенства принимает стадион «Сан-Сиро» в городе Милан.

На 28-й минуте счет с передачи Руслана Малиновского открыл нападающий гостей Коломбо. Для украинца этот ассист уже вторйо в сезоне. Также на его счету два забитых мяча.

