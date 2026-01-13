Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
Италия
13 января 2026, 00:48 |
45
0

У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А

Дженоа разгромил Кальяри со счетом 3:0

13 января 2026, 00:48 |
45
0
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 12 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Дженоа» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты и отдал мастерскую голевую передачу на первый гол своей команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.6 баллов из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в матче.

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Дженоа» Лео Эстигор, который забил гол и получил оценку 8,1.

Оценки игроков за матч Дженоа – Кальяри:

По теме:
Виноват ли? Назван балл Забарного за матч, в котором ПСЖ вылетел из кубка
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
ДЕ РОССИ: «Малиновский? Он хорошо чувствует моменты»
Серия A Дженоа Кальяри чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Лео Эстигор оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12 января 2026, 12:57 2
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка

Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 83
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Футбол | 12.01.2026, 20:45
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12.01.2026, 07:45
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
ВИДЕО. Исход матча Севилья – Севилья решился благодаря пенальти на 88-й мин
Футбол | 13.01.2026, 00:35
ВИДЕО. Исход матча Севилья – Севилья решился благодаря пенальти на 88-й мин
ВИДЕО. Исход матча Севилья – Севилья решился благодаря пенальти на 88-й мин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 18
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем