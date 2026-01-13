У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А

В понедельник, 12 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Дженоа» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты и отдал мастерскую голевую передачу на первый гол своей команды.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.6 баллов из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в матче.

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Дженоа» Лео Эстигор, который забил гол и получил оценку 8,1.

Оценки игроков за матч Дженоа – Кальяри: