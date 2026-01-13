Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 января 2026, 00:24 |
189
0

Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Australian Open 2026

13 января 2026, 00:24 |
189
0
Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Ангелина Калинина

В ночь на 13 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 1780 начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Китайского Тайбэя Джоанны Гарленд (WTA 117). Поединок начнется первым запуском на Корте №11. Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Таилией Коккинис, либо с Анук Коверманс.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января
Шанс? У Сачко изменился первый соперник в квалификации Australian Open 2026
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
Джоанна Гарленд Ангелина Калинина смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 83
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Футбол | 12 января 2026, 20:22 4
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»

Герич надеется на шанс от Костюка

Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Футбол | 12.01.2026, 06:30
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Теннис | 12.01.2026, 23:41
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 18
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем