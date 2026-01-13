Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 13 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 1780 начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Китайского Тайбэя Джоанны Гарленд (WTA 117). Поединок начнется первым запуском на Корте №11. Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Таилией Коккинис, либо с Анук Коверманс.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА