Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Australian Open 2026
В ночь на 13 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 1780 начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Китайского Тайбэя Джоанны Гарленд (WTA 117). Поединок начнется первым запуском на Корте №11. Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Таилией Коккинис, либо с Анук Коверманс.
