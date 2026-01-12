Стало известно, кто может подписать Третьякова после его ухода из Колоса

12 января 29-летний вингер Максим Третьяков покинул Колос – стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как стало известно Sport.ua, Третьяков находится в шорт-листе Эпицентра из города Каменец-Подольский.

Максим выступал за Колос с декабря 2024 года и за это время провел 34 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 ассиста.

Помимо Колоса, Третьяков за карьеру также поиграл за Днепр, Металлист, ДАК 1904, Александрию и Днепр-1.

Трансферная стоимость Максима по версии Transferamkt составляет 400 тысяч евро.

Трансферная история Максима Третьякова