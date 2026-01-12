Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, кто может подписать Третьякова после его ухода из Колоса
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 23:36
Стало известно, кто может подписать Третьякова после его ухода из Колоса

Максим находится в шорт-листе Эпицентра из города Каменец-Подольский

ФК Колос. Максим Третьяков

12 января 29-летний вингер Максим Третьяков покинул Колос – стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как стало известно Sport.ua, Третьяков находится в шорт-листе Эпицентра из города Каменец-Подольский.

Максим выступал за Колос с декабря 2024 года и за это время провел 34 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 ассиста.

Помимо Колоса, Третьяков за карьеру также поиграл за Днепр, Металлист, ДАК 1904, Александрию и Днепр-1.

Трансферная стоимость Максима по версии Transferamkt составляет 400 тысяч евро.

Трансферная история Максима Третьякова

Максим Третьяков Эпицентр Каменец-Подольский инсайд new Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
