ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
Максим Третьяков покинул расположение ковалевского «Колоса»
Ковалевский Колосс официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Максимом Третьяковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Наш клуб благодарит игрока за взаимовыгодное сотрудничество и желает всего лучшего в дальнейшей игровой карьере», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, клуб и футболист договорились о расторжении контракта с согласия сторон. О причинах такого решения не сообщается.
Максим перешел в «Колос» летом 2024 года и играл на позициях левого вингера, защитника и нападающего. За это время Третьяков провел за ковалевскую команду 34 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи.
