Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем

Максим Третьяков покинул расположение ковалевского «Колоса»

ФК Колос. Максим Третьяков

Ковалевский Колосс официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Максимом Третьяковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Наш клуб благодарит игрока за взаимовыгодное сотрудничество и желает всего лучшего в дальнейшей игровой карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о расторжении контракта с согласия сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Максим перешел в «Колос» летом 2024 года и играл на позициях левого вингера, защитника и нападающего. За это время Третьяков провел за ковалевскую команду 34 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи.

Максим Третьяков расторжение контракта Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
