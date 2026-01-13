Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Ман Сити. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
13.01.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2026, 00:53 | Обновлено 13 января 2026, 00:54
36
0

Ньюкасл – Ман Сити. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги начнется в 22:00

13 января 2026, 00:53 | Обновлено 13 января 2026, 00:54
36
0
Ньюкасл – Ман Сити. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 13 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка лиги
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Ньюкасл Манчестер Сити Ньюкасл - Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Футбол | 12 января 2026, 20:45 4
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити

Каррик снова будет работать в Манчестер Юнайтед

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12 января 2026, 08:08 5
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста

Тренер в очередной раз разочаровался в Асенсио

Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Футбол | 12.01.2026, 05:30
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
ПСЖ – Париж – 0:1. Как Забарный выбыл из Кубка. Видео гола и обзор
Футбол | 13.01.2026, 00:59
ПСЖ – Париж – 0:1. Как Забарный выбыл из Кубка. Видео гола и обзор
ПСЖ – Париж – 0:1. Как Забарный выбыл из Кубка. Видео гола и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем