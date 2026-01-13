Во вторник, 13 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция