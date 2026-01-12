Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Роналду на замену на 83-й минуте матча Аль-Наср – Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
12 января 2026, 22:18 |
798
0

ВИДЕО. Реакция Роналду на замену на 83-й минуте матча Аль-Наср – Аль-Хиляль

Криштиану отметился голом, но «рыцари Неджда» все равно проиграли – 1:3

12 января 2026, 22:18 |
798
0
ВИДЕО. Реакция Роналду на замену на 83-й минуте матча Аль-Наср – Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января Криштиану Роналду и Аль-Наср уступили клубу Аль-Хиляль в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:3).

Криштиану отыграл 83 минуты и был заменен Жорже Жезушем на Уэсли. Для Роналду это первый поединок в текущем сезоне национального первенства, в котором он не провел все 90 минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роналду саркастически улыбался, покидая поле. А на скамейке для запасных показывал странный жест рукой. Фанаты Аль-Хиляль выкрикивали «Месси, Месси, Месси» во время того, как Криштиану уходил с газона.

В этой встрече Криштиану отметился 959-м голом в карьере и 15-м в текущем сезона чемпионата Саудовской Аравии.

ВИДЕО. Реакция Роналду на замену на 83-й минуте матча Аль-Наср – Аль-Хиляль

По теме:
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:1. Роналду забил в проигранном дерби. Видео голов
Третье фиаско подряд: Аль-Наср с голом Роналду проиграл команде Аль-Хиляль
ВИДЕО. 959-й в карьере: как Роналду забил гол в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср
Криштиану Роналду видео Жорже Жезуш чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд эмоции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 12 января 2026, 21:53 0
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира
Футбол | 12 января 2026, 15:59 5
ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира
ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира

Форвард получил договор на 3,5 года

Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Футбол | 12.01.2026, 05:30
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11.01.2026, 23:35
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем