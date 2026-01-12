ВИДЕО. Реакция Роналду на замену на 83-й минуте матча Аль-Наср – Аль-Хиляль
Криштиану отметился голом, но «рыцари Неджда» все равно проиграли – 1:3
12 января Криштиану Роналду и Аль-Наср уступили клубу Аль-Хиляль в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:3).
Криштиану отыграл 83 минуты и был заменен Жорже Жезушем на Уэсли. Для Роналду это первый поединок в текущем сезоне национального первенства, в котором он не провел все 90 минут.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Роналду саркастически улыбался, покидая поле. А на скамейке для запасных показывал странный жест рукой. Фанаты Аль-Хиляль выкрикивали «Месси, Месси, Месси» во время того, как Криштиану уходил с газона.
В этой встрече Криштиану отметился 959-м голом в карьере и 15-м в текущем сезона чемпионата Саудовской Аравии.
ВИДЕО. Реакция Роналду на замену на 83-й минуте матча Аль-Наср – Аль-Хиляль
Saudi Pro League. A joke to the world of football.— Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) January 12, 2026
🇸🇦❌ pic.twitter.com/RfURlgVnRH
Saudi Pro League is a joke. 🇸🇦❌— Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) January 12, 2026
pic.twitter.com/aYbazo1uTz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер подал в отставку после поражения в Классико
Форвард получил договор на 3,5 года