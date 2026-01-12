Третье фиаско подряд: Аль-Наср с голом Роналду проиграл команде Аль-Хиляль

12 января Аль-Наср потерпел поражение от команды Аль-Хиляль в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:1 в пользу «боссов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этом поединке отличился 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду, который поразил ворота соперников на 42-й минуте, оформив свой 959-й гол в карьере.

Аль-Хиляль сотворил камбек во втором тайме благодаря голам Салема Аль-Давсари (пенальти), Мохамедда Кано и Рубена Невеша (пенальти).

Аль-Наср играл в меньшинстве с 60-й минуты после прямой красной карточки для Навафа Аль-Акиди. А Роналду был заменен на 82-й – вместо CR7 на поле вышел Уэсли.

Аль-Наср проиграл третий матч подряд. До этого лузстрика подопечные Жорже Жезуша шли без поражений в сезоне.

В таблице чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль благодаря этой победе оторвался от Аль-Наср – 38 очков против 31 балла. На третьей позиции располагается Аль-Таавун, у которого также 31 очко и одна игра в запасе.

12 января состоялось еще два матча 15-го тура: Аль-Хазем переиграл Аль-Наджма 3:2, а Аль-Халидж справился с Аль-Иттифаком 2:1.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 15-й тур, 12 января

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:1

Голы: Аль-Давсари, 57 (пен.), Канно, 81, Невеш, 90+2 (пен.) – Роналду, 42

Аль-Хазем – Аль-Наджма – 3:2

Голы: Сайад, 58, 90+6, Аль-Шаммар, 90+8 – Тиянич, 8, Аль-Тулаи, 42

Аль-Иттифак – Аль-Халидж – 1:2

Голы: М. Дембеле, 1 – Фортунис, 45 (пен.), Хендри, 86 (автогол)

Фотогалерея матча Аль-Хиляль – Аль-Наср

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine