Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Третье фиаско подряд: Аль-Наср с голом Роналду проиграл команде Аль-Хиляль
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хазм
12.01.2026 17:10 – FT 3 : 2
Аль-Наджма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
12 января 2026, 21:34 | Обновлено 12 января 2026, 21:55
224
0

Третье фиаско подряд: Аль-Наср с голом Роналду проиграл команде Аль-Хиляль

Криштиану и компания уступили лидерам чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:3

12 января 2026, 21:34 | Обновлено 12 января 2026, 21:55
224
0
Третье фиаско подряд: Аль-Наср с голом Роналду проиграл команде Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января Аль-Наср потерпел поражение от команды Аль-Хиляль в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:1 в пользу «боссов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этом поединке отличился 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду, который поразил ворота соперников на 42-й минуте, оформив свой 959-й гол в карьере.

Аль-Хиляль сотворил камбек во втором тайме благодаря голам Салема Аль-Давсари (пенальти), Мохамедда Кано и Рубена Невеша (пенальти).

Аль-Наср играл в меньшинстве с 60-й минуты после прямой красной карточки для Навафа Аль-Акиди. А Роналду был заменен на 82-й – вместо CR7 на поле вышел Уэсли.

Аль-Наср проиграл третий матч подряд. До этого лузстрика подопечные Жорже Жезуша шли без поражений в сезоне.

В таблице чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль благодаря этой победе оторвался от Аль-Наср – 38 очков против 31 балла. На третьей позиции располагается Аль-Таавун, у которого также 31 очко и одна игра в запасе.

12 января состоялось еще два матча 15-го тура: Аль-Хазем переиграл Аль-Наджма 3:2, а Аль-Халидж справился с Аль-Иттифаком 2:1.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 15-й тур, 12 января

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:1

Голы: Аль-Давсари, 57 (пен.), Канно, 81, Невеш, 90+2 (пен.) – Роналду, 42

Аль-Хазем – Аль-Наджма – 3:2

Голы: Сайад, 58, 90+6, Аль-Шаммар, 90+8 – Тиянич, 8, Аль-Тулаи, 42

Аль-Иттифак – Аль-Халидж – 1:2

Голы: М. Дембеле, 1 – Фортунис, 45 (пен.), Хендри, 86 (автогол)

Фотогалерея матча Аль-Хиляль – Аль-Наср

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. 959-й в карьере: как Роналду забил гол в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Усиление для Малиновского. Дженоа подпишет партнера Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду удаление (красная карточка) пенальти Рубен Невеш Жорже Жезуш Аль-Хазем Аль-Наджма Аль-Халидж Аль-Иттифак
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11 января 2026, 23:35 0
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании

Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12 января 2026, 04:30 2
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт

Бразилец ведет переговоры о продлении соглашения

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
Футбол | 12.01.2026, 21:19
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира
Футбол | 12.01.2026, 15:59
ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира
ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем