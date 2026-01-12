Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. 959-й в карьере: как Роналду забил гол в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср
Саудовская Аравия
12 января 2026, 20:29 | Обновлено 12 января 2026, 20:36
Криштиану отличился в ворота соперников на 42-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

40-летний португальский форвард Криштиану Роналду забил в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды Аль-Хиляль.

Роналду сделал счет 1:0 на 42-й минуте встречи после передачи Кингсли Комана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Криштиану этот мяч стал 959-м в карьере. До заветной тысячи остался 41 гол.

Аль-Хиляль и Аль-Наср начали поединок 12 января в 19:30 по Киеву на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Третье фиаско подряд: Аль-Наср с голом Роналду проиграл команде Аль-Хиляль
Усиление для Малиновского. Дженоа подпишет партнера Роналду
Нидерланды. Таблица: Аякс выиграл сложный матч и приблизился к Фейеноорду
Криштиану Роналду видео голов и обзор Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Кингсли Коман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
PUMA.
Великий👍
