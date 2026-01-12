ВИДЕО. 959-й в карьере: как Роналду забил гол в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср
Криштиану отличился в ворота соперников на 42-й минуте
40-летний португальский форвард Криштиану Роналду забил в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды Аль-Хиляль.
Роналду сделал счет 1:0 на 42-й минуте встречи после передачи Кингсли Комана.
Для Криштиану этот мяч стал 959-м в карьере. До заветной тысячи остался 41 гол.
Аль-Хиляль и Аль-Наср начали поединок 12 января в 19:30 по Киеву на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде.
