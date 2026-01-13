Именитый тренер без работы – главный кандидат на пост наставника ФК Пробоя
Юрий Вирт, вероятно, возглавит команду из города Городенка
В команде Первой лиги Украины Пробой Городенка планируются изменения на тренерском мостике.
Ранее Sport.ua сообщал, что текущий наставник коллектива Владимир Ковалюк, вероятно, будет уволен с поста главного коуча.
По информации Sport.ua, главным кандидатом на должность наставника ФК Пробой является 51-летний специалист Юрий Вирт.
16 декабря Вирт официально покинул тернопольскую Ниву, с которой работал с сентября 2024 года.
Юрий Вирт также получил предложение возглавить Металлург Запорожье – коуч взял время на размышление. Сам Вирт в одном из недавних интервью заявлял, что стремится к возвращению к работе.
Пробой Городенка завершил первый круг Первой лиги Украины на 13-й позиции, набрав 16 очков. Команда не знает побед с начала ноября, потерпев четыре поражения подряд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дженоа разгромил Кальяри со счетом 3:0
Валерий Газзаев отличился позорным высказыванием