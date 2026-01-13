Дарья Снигур – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Australian Open 2026
В ночь на 13 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде украинка сыграет против Катажины Кавы (Польша, WTA 135). Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге отбора поборется либо с Астрой Шармой, либо с Карсон Брэнстин.
