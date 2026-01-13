Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
13 января 2026, 03:10 | Обновлено 13 января 2026, 03:12
183
0

Дарья Снигур – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Australian Open 2026

13 января 2026, 03:10 | Обновлено 13 января 2026, 03:12
183
0
Дарья Снигур – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

В ночь на 13 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Катажины Кавы (Польша, WTA 135). Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге отбора поборется либо с Астрой Шармой, либо с Карсон Брэнстин.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РОЗКЛАД ДНЯ

ТУРНІРНА СІТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Виталий Сачко – Виктор Дурасович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катажина Кава Дарья Снигур смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Футбол | 12 января 2026, 05:30 0
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед

У Зизу одна цель – сборная Франции

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12 января 2026, 08:00 18
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину

Валерий Газзаев отличился позорным высказыванием

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Теннис | 12.01.2026, 23:20
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Футбол | 12.01.2026, 23:45
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
11.01.2026, 06:32 7
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем