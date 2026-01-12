Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Испания
12 января 2026, 00:10 |
623
1

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста

Тренер в очередной раз разочаровался в Асенсио

12 января 2026, 00:10 |
623
1 Comments
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Хабі Алонсо

11 января состоялся финальный поединок Суперкубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и «Реал» Мадрид. Решающий матч турнира принимала арена King Abdullah Sports City в саудовской Джидде.

По итогам напряженного противостояния победу со счетом 3:2 праздновали каталонцы.

По информации испанских СМИ, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен игрой защитников в этом матче – Рауля Асенсио и Дина Хейсена. Более того, тренер полностью разочарован в игре Асенсио, который, по его мнению, не впервые провел неудачный матч в этом сезоне.

Алонсо считает, что Асенсио лучше покинуть клуб и будет просить руководство купить зимой ему на замену еще одного защитника.

По теме:
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Хаби Алонсо объяснил поражение Реала от Барселоны в финале Суперкубка
Барселона впервые в истории победила Реал в трех финалах подряд
Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона - Реал Хаби Алонсо Рауль Асенсио Дин Хейсен
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11 января 2026, 07:54 14
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Попов – о смерти Брагина

Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
Футбол | 11 января 2026, 23:45 0
Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине

«Рух» не будет играть в Первой лиге, если понизится в классе

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11.01.2026, 17:21
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Бокс | 11.01.2026, 03:42
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Його давно потрібно було виперти
Ответить
0
Популярные новости
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
10.01.2026, 09:55 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем