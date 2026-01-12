Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста

11 января состоялся финальный поединок Суперкубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и «Реал» Мадрид. Решающий матч турнира принимала арена King Abdullah Sports City в саудовской Джидде.

По итогам напряженного противостояния победу со счетом 3:2 праздновали каталонцы.

По информации испанских СМИ, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен игрой защитников в этом матче – Рауля Асенсио и Дина Хейсена. Более того, тренер полностью разочарован в игре Асенсио, который, по его мнению, не впервые провел неудачный матч в этом сезоне.

Алонсо считает, что Асенсио лучше покинуть клуб и будет просить руководство купить зимой ему на замену еще одного защитника.