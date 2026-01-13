Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто вместо Ковалюка? Пробий рассматривает три тренерские кандидатуры
Украина. Первая лига
13 января 2026, 00:32 | Обновлено 13 января 2026, 00:35
Кто вместо Ковалюка? Пробий рассматривает три тренерские кандидатуры

Все специалисты в разное время работали в УПЛ

ФК Пробий. Владимир Ковалюк

Как уже сообщал Sport.ua, аутсайдер первой лиги «Пробий» из Городенки рассматривает вариант со сменой главного тренера. Дебют команды во втором по силам эшелоне украинского футбола оказался провальным, хотя по комплектации команда вполне могла рассчитывать на места внутри таблицы. Завершил осеннюю часть сезона «Пробий» четырьмя поражениями подряд, после чего главный инвестор коллектива, агрокомпания «МХП», по информации наших инсайдеров, отметила необходимость сменить главного тренера.

Таким образом, 53-летний Владимир Ковалюк, вероятнее всего, останется без работы.

В настоящее время клуб рассматривает три кандидатуры на должность нового наставника – Владимир Мазяр, Игорь Яворский и Богдан Блавацкий.

Недавно в СМИ распространялась информация, что 48-летний Мазяр, тренировавший «Сталь», «Верес», «Рух», «Полесье», «Львов», «Горняк-Спорт», казахский «Акжайик», а в 2025-м возглавлял любительскую «Сич» из Добрян, может принять второлиговую стрийскую «Скалу».

66-летний Яворский, который возглавлял тернопольскую «Ниву», донецкий «Металлург», «Прикарпатье», «Львов», работал в тренерском штабе «Карпат», находится в творческом отпуске с 2015-го, с тех пор как он вернулся из Канады, где возглавлял «Атомик» из Торонто.

62-летний Блавацкий в настоящее время является активным футбольным блогером. Его тренерский стаж насчитывает 30 лет. Специалист возглавлял «Гарай», «Прикарпатье», «Подолье», «Красилов», «Оболонь», винницкую «Ниву», польские «Спартакус», «Мотор», «Томашовию», «Вислу» из Пулавы, «Сталь» из Ряшева, «Сталь» из Красника, а также «Львов». Последним местом работы Блавацкого пять лет назад был «Ужгород».

Также руководство «Пробоя» рассматривает вариант с кандидатурой одного из неназванных недавно завершивших карьеру экс-футболистов команды. Однако, как нам стало известно из собственных источников, тренерская лицензия у него отсутствует.

