13 января 2026, 02:48
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины покорила идеальной фигурой на пляже

Кристина Яремчук снова привлекла внимание

Instagram. Кристина Яремчук

Супруга украинского футболиста Романа Яремчука, нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины, Кристина Яремчук опубликовала новый пост в Instagram.

На фото Кристина позирует в откровенном пляжном образе, подчеркнув стройную фигуру, загар и уверенность в себе. Кадр быстро собрал множество лайков и комментариев.

В ответах пользователи восхищаются красотой и сексуальностью жены футболиста.

Особую популярность получил комментарий: «Ну и счастливчик твой муж, что имеет такую красивую и умную жену! Ты очень красивая!».

Максим Лапченко
