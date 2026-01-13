Другие новости13 января 2026, 02:48 |
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины покорила идеальной фигурой на пляже
Кристина Яремчук снова привлекла внимание
Супруга украинского футболиста Романа Яремчука, нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины, Кристина Яремчук опубликовала новый пост в Instagram.
На фото Кристина позирует в откровенном пляжном образе, подчеркнув стройную фигуру, загар и уверенность в себе. Кадр быстро собрал множество лайков и комментариев.
В ответах пользователи восхищаются красотой и сексуальностью жены футболиста.
Особую популярность получил комментарий: «Ну и счастливчик твой муж, что имеет такую красивую и умную жену! Ты очень красивая!».
