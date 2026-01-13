Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Медосмотр пройден: трансфер Барселоны на финишной прямой

Звездный защитник уже в Каталонии

Медосмотр пройден: трансфер Барселоны на финишной прямой
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Жоау Канселу завершил медицинское обследование перед своим трансфером в «Барселону». 31–летний игрок пополнит состав каталонского гранда, перейдя из саудовского «Аль–Хиляля» на условиях аренды.

Вчера футболист прибыл в столицу Каталонии и успешно сдал все тесты. Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайший вторник.

По имеющимся данным, завтра Канселу подпишет трудовое соглашение в кабинете главы «блауграны» Жоана Лапорты. После формальной процедуры запланированы торжественная презентация и пресс–конференция для журналистов в клубном офисе.

Жоау Канселу Барселона Аль-Хиляль трансферы Ла Лиги Жоан Лапорта медосмотр
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
