Хаби Алонсо стал вторым тренером Реала, кого уволили после матча с Барсой

Хаби Алонсо стал вторым в истории тренером Реала, который был уволен после матча Эль Класико против Барселоны.

Первым был Хулен Лопетеги в сезоне 2018/19 после поражения от блаугранас в матче 10-го тура Ла Лиги со счетом 1:5.

Хаби Алонсо был тренером Реала в 34 матчах: 24 победы, 4 ничьих, 6 поражений.

Под руководством Алонсо «сливочные» вылетели в полуфинале клубного чемпионата мира, проиграли в финале Суперкубка Испании Барселоне, в Ла Лиге идут вторыми, уступая блаугранас 4 очка, а в Лиге чемпионов – седьмыми (отставая от лидирующего Арсенала на 6 очков).

Тренеры Реала, которые были уволены после матча против Барселоны

Хаби Алонсо (Испания) – 2025/26, Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2

Хулен Лопетеги (Испания) – 2018/19, Ла Лига, Барселона – Реал – 5:1