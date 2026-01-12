Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо стал вторым тренером Реала, кого уволили после матча с Барсой
Испания
12 января 2026, 20:37 |
Хаби Алонсо стал вторым тренером Реала, кого уволили после матча с Барсой

Сколько матчей провел испанец во главе королевского клуба?

Хаби Алонсо стал вторым тренером Реала, кого уволили после матча с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Хаби Алонсо стал вторым в истории тренером Реала, который был уволен после матча Эль Класико против Барселоны.

Первым был Хулен Лопетеги в сезоне 2018/19 после поражения от блаугранас в матче 10-го тура Ла Лиги со счетом 1:5.

Хаби Алонсо был тренером Реала в 34 матчах: 24 победы, 4 ничьих, 6 поражений.

Под руководством Алонсо «сливочные» вылетели в полуфинале клубного чемпионата мира, проиграли в финале Суперкубка Испании Барселоне, в Ла Лиге идут вторыми, уступая блаугранас 4 очка, а в Лиге чемпионов – седьмыми (отставая от лидирующего Арсенала на 6 очков).

Тренеры Реала, которые были уволены после матча против Барселоны

  • Хаби Алонсо (Испания) – 2025/26, Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • Хулен Лопетеги (Испания) – 2018/19, Ла Лига, Барселона – Реал – 5:1
Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Популярные новости
