Хаби Алонсо стал вторым тренером Реала, кого уволили после матча с Барсой
Сколько матчей провел испанец во главе королевского клуба?
Хаби Алонсо стал вторым в истории тренером Реала, который был уволен после матча Эль Класико против Барселоны.
Первым был Хулен Лопетеги в сезоне 2018/19 после поражения от блаугранас в матче 10-го тура Ла Лиги со счетом 1:5.
Хаби Алонсо был тренером Реала в 34 матчах: 24 победы, 4 ничьих, 6 поражений.
Под руководством Алонсо «сливочные» вылетели в полуфинале клубного чемпионата мира, проиграли в финале Суперкубка Испании Барселоне, в Ла Лиге идут вторыми, уступая блаугранас 4 очка, а в Лиге чемпионов – седьмыми (отставая от лидирующего Арсенала на 6 очков).
Тренеры Реала, которые были уволены после матча против Барселоны
- Хаби Алонсо (Испания) – 2025/26, Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
- Хулен Лопетеги (Испания) – 2018/19, Ла Лига, Барселона – Реал – 5:1
🚨 It’s the second time Real Madrid have sacked a manager after a damaging loss to Barcelona, following Lopetegui's 5-1 loss in 2018 and now Xabi Alonso after the 3-2 Super Cup defeat. pic.twitter.com/94uY1tawa0— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 12, 2026
