Вирт получил приглашение от одного из старейших клубов Украины

Как стало известно Sport.ua, после того, как Юрий Вирт по обоюдному согласию сторон покинул перволиговую тернопольскую «Ниву», он получил приглашение возглавить запорожский «Металлург».

По имеющейся информации, после обмена мнениями с клубным руководством специалист взял время на размышления.

Что касается появления Юрия Вирта у руля еще одной перволиговой команды – «Феникса-Мариуполя», о чем сообщали СМИ, то эта информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что экс-игрок молодежной сборной Украины покинул «Металлург».