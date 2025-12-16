Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины покинул клуб Первой лиги
Украина. Первая лига
16 декабря 2025, 01:31 | Обновлено 16 декабря 2025, 01:32
59
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины покинул клуб Первой лиги

Андрей Близниченко и «Металлург» Запорожье завершили сотрудничество

16 декабря 2025, 01:31 | Обновлено 16 декабря 2025, 01:32
59
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины покинул клуб Первой лиги
ФК Металлург Запорожье. Андрей Близниченко

31-летний футболист Андрей Близниченко официально покинул расположение запорожского «Металлурга».

Стороны провели важный разговор и приняли решение досрочно прекратить сотрудничество.

Одной из причин стали частые травмы Андрея, которые мешали ему в полной мере проявить себя в запорожской команде.

«Благодарим Андрея Близниченко за профессионализм, самоотдачу, отношение к работе и вклад в команду. Желаем здоровья, новых вызовов и успешного продолжения футбольной карьеры», – написала пресс-служба клуба.

Близниченко присоединился к «Металлургу» летом 2024 года, перейдя из «Звягеля». За это время Андрей провел 30 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

По теме:
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»
«Это нас сбило». В Шахтере дали оценку первому полугодию Турана
Андрей Близниченко Металлург Запорожье Первая лига Украины расторжение контракта чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Бокс | 15 декабря 2025, 05:42 0
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»

Джейк против поединка с Дэвидом Бенавидесом

Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Футбол | 15 декабря 2025, 06:42 1
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято

Француза хотел купить «Аль-Хиляль»

Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15.12.2025, 16:26
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
Футбол | 16.12.2025, 00:46
ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 22
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем