ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины покинул клуб Первой лиги
Андрей Близниченко и «Металлург» Запорожье завершили сотрудничество
31-летний футболист Андрей Близниченко официально покинул расположение запорожского «Металлурга».
Стороны провели важный разговор и приняли решение досрочно прекратить сотрудничество.
Одной из причин стали частые травмы Андрея, которые мешали ему в полной мере проявить себя в запорожской команде.
«Благодарим Андрея Близниченко за профессионализм, самоотдачу, отношение к работе и вклад в команду. Желаем здоровья, новых вызовов и успешного продолжения футбольной карьеры», – написала пресс-служба клуба.
Близниченко присоединился к «Металлургу» летом 2024 года, перейдя из «Звягеля». За это время Андрей провел 30 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
