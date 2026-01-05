Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семь футболистов покинули украинский клуб за последние несколько недель
Украина. Первая лига
05 января 2026, 11:22 |
1405
0

Семь футболистов покинули украинский клуб за последние несколько недель

Василий Палагнюк и НК «Пробой» договорились о прекращении сотрудничества

05 января 2026, 11:22 |
1405
0
Семь футболистов покинули украинский клуб за последние несколько недель
НК Пробой. Василий Палагнюк

Украинский нападающий Василий Палагнюк покинул «Пробий», который выступает в Первой лиге чемпионата Украины. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Руководство НК «Пробой», тренерский штаб, партнеры по команде и болельщики искренне благодарны Василию за сотрудничество, желают здоровья, спортивного долголетия и успехов в дальнейшей футбольной карьере! Мы не прощаемся, говорим: до встречи!»

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. 34-летний футболист получил статус свободного агента.

Палагнюк присоединился к клубу из Городенки в марте 2025 года. С тех пор провел 22 матча, в которых забил шесть голов. В прошлом сезоне нападающий помог команде стать чемпионами Второй лиги.

Стоит отметить, что за последние несколько недель «Пробой» покинули уже шесть игроков: защитники Иван Белый, Валентин Пасичник, полузащитники Иван Дмитрук, Иван Сондей, Роман Голодрыга, Даниил Волынец.

По теме:
Клубы МЛС и чемпион Кореи. Металлист 1925 назвал соперников на сборах
Сможет ли ЛНЗ бороться с Шахтером и стать чемпионом? Есть ответ Пономарева
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Динамо вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Пробой Городенка Иван Белый Иван Сондей Даниил Волынец Василий Палагнюк расторжение контракта
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 05 января 2026, 04:48 0
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20

В европейском дерби победила Швеция

Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити
Футбол | 05 января 2026, 11:23 0
Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити
Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити

Главные новости за 4 января на Sport.ua

Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04.01.2026, 23:44
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Теннис | 05.01.2026, 08:12
Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем