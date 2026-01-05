Семь футболистов покинули украинский клуб за последние несколько недель

Украинский нападающий Василий Палагнюк покинул «Пробий», который выступает в Первой лиге чемпионата Украины. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Руководство НК «Пробой», тренерский штаб, партнеры по команде и болельщики искренне благодарны Василию за сотрудничество, желают здоровья, спортивного долголетия и успехов в дальнейшей футбольной карьере! Мы не прощаемся, говорим: до встречи!»

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. 34-летний футболист получил статус свободного агента.

Палагнюк присоединился к клубу из Городенки в марте 2025 года. С тех пор провел 22 матча, в которых забил шесть голов. В прошлом сезоне нападающий помог команде стать чемпионами Второй лиги.

Стоит отметить, что за последние несколько недель «Пробой» покинули уже шесть игроков: защитники Иван Белый, Валентин Пасичник, полузащитники Иван Дмитрук, Иван Сондей, Роман Голодрыга, Даниил Волынец.