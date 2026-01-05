Джокович вышел из Ассоциации проф. теннисистов, которую сам же и создал

Именитый сербский теннисист Новак Джокович объявил об уходе из PTPA (Ассоциации профессиональных теннисистов):

«После тщательного обдумывания я принял решение полностью выйти из Ассоциации профессиональных теннисистов. Это решение связано с продолжающимися вопросами к прозрачности, управлению и тому, как были представлены мой голос и мой образ.

Горжусь той точкой зрения, которую мы разделяли с Вашеком Поспишилом при создании PTPA. Это желание дать игрокам более сильный и независимый голос. Но стало очевидно, что мои ценности и мой подход больше не совпадают с нынешним направлением развития организации.

Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, своей семье и вкладе в спорт теми способами, которые соответствуют моим принципам. Желаю игрокам и всем причастным всего наилучшего в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта».

Джокович создал PTPA в августе 2020 года вместе с Вашеком Поспишилом. За все время работы организации PTPA так и не приняла никаких конкретных решений.

В марте прошлого года PTPA подала в суд на ATP, WTA и ITF, обвинив ведущие организации в создании «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системы», которая равносильна монополии. Однако ничего из этого так, и не вышло и дело было замято.