Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
05 января 2026, 11:29 |
247
0

Джокович вышел из Ассоциации проф. теннисистов, которую сам же и создал

Новак объявил об уходе из PTPA, организация была создана в 2020 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович объявил об уходе из PTPA (Ассоциации профессиональных теннисистов):

«После тщательного обдумывания я принял решение полностью выйти из Ассоциации профессиональных теннисистов. Это решение связано с продолжающимися вопросами к прозрачности, управлению и тому, как были представлены мой голос и мой образ.

Горжусь той точкой зрения, которую мы разделяли с Вашеком Поспишилом при создании PTPA. Это желание дать игрокам более сильный и независимый голос. Но стало очевидно, что мои ценности и мой подход больше не совпадают с нынешним направлением развития организации.

Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, своей семье и вкладе в спорт теми способами, которые соответствуют моим принципам. Желаю игрокам и всем причастным всего наилучшего в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта».

Джокович создал PTPA в августе 2020 года вместе с Вашеком Поспишилом. За все время работы организации PTPA так и не приняла никаких конкретных решений.

В марте прошлого года PTPA подала в суд на ATP, WTA и ITF, обвинив ведущие организации в создании «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системы», которая равносильна монополии. Однако ничего из этого так, и не вышло и дело было замято.

По теме:
Новак Джокович Вашек Поспишил
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
