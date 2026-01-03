СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о легенде клуба и бывшем главном тренере Александре Шовковском.

Наверное, не только в Украине, но и во всем мировом футболе трудно найти игрока, чья преданность одному клубу была бы настолько искренней и последовательной, как у Вас. Ваше имя, жизненный путь, спортивное мастерство и достижения навсегда связаны с киевским «Динамо», – сказал Суркис.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.