Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 22:55
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»

Президент киевлян – о Шовковском

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о легенде клуба и бывшем главном тренере Александре Шовковском.

Наверное, не только в Украине, но и во всем мировом футболе трудно найти игрока, чья преданность одному клубу была бы настолько искренней и последовательной, как у Вас. Ваше имя, жизненный путь, спортивное мастерство и достижения навсегда связаны с киевским «Динамо», – сказал Суркис.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Игорь Суркис Александр Шовковский Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
