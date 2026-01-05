Польша05 января 2026, 12:55 | Обновлено 05 января 2026, 13:15
Украинский легионер принял решение по будущему на фоне слухов о трансфере
Андрей Ременюк продолжит выступления за «Авию»
Украинский вингер польской «Авии» Андрей Ременюк принял решение по своему будущему. Об этом сообщает Камиль Бентовски.
По информации источника, 26-летнйи футболист принял решение до конца сезона выступать за «Авию», несмотря на слухи о интересе со стороны хожувского «Руха».
В текущем сезоне Андрей Ременюк провел 22 матча на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «ЮКСА» интересуется Назаром Вербным.
