Украинский легионер принял решение по будущему на фоне слухов о трансфере

Украинский вингер польской «Авии» Андрей Ременюк принял решение по своему будущему. Об этом сообщает Камиль Бентовски.

По информации источника, 26-летнйи футболист принял решение до конца сезона выступать за «Авию», несмотря на слухи о интересе со стороны хожувского «Руха».

В текущем сезоне Андрей Ременюк провел 22 матча на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ЮКСА» интересуется Назаром Вербным.