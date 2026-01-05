Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский легионер принял решение по будущему на фоне слухов о трансфере
Польша
05 января 2026, 12:55 | Обновлено 05 января 2026, 13:15
825
0

Украинский легионер принял решение по будущему на фоне слухов о трансфере

Андрей Ременюк продолжит выступления за «Авию»

05 января 2026, 12:55 | Обновлено 05 января 2026, 13:15
825
0
Украинский легионер принял решение по будущему на фоне слухов о трансфере
ФК Металлист 1925. Андрей Ременюк

Украинский вингер польской «Авии» Андрей Ременюк принял решение по своему будущему. Об этом сообщает Камиль Бентовски.

По информации источника, 26-летнйи футболист принял решение до конца сезона выступать за «Авию», несмотря на слухи о интересе со стороны хожувского «Руха».

В текущем сезоне Андрей Ременюк провел 22 матча на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ЮКСА» интересуется Назаром Вербным.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Финалист клубного чемпионата мира подписал форварда Колоса
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
Андрей Ременюк трансферы Рух Хожув чемпионат Польши по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04 января 2026, 14:44 7
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны

Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб

Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Футбол | 05.01.2026, 12:39
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Бокс | 05.01.2026, 05:05
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 5
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем