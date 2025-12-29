ЮКСА интересуется экс-игроком Карпат и Олимпика Назаром Вербным

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Первая лига
42
0

Вербный сейчас находится на контракте у любительского клуба Космос Новотанец

42
0
Konrad Kwolek. Назар Вербный

Как стало известно Sport.ua, ЮКСА проявляет предметный интерес к 28-летнему опорному хавбеку Назару Вербному.

Сроки возможного перехода и детали потенциального соглашения остаются неизвестными.

Вербный сейчас находится на контракте до лета 2026 года с любительским клубом Космос Новотанец, который выступает в четвертой Подкарпатской лиге – пятый дивизион Польши.

В своем время Назар выступал за львовские Карпаты (51 матч) и донецкий Олимпик (5 поединков). Также Вербный успел поиграть за Караты Галич, Рух, Агробизнес, Бишофсхофен (Австрия) и Корону Жешув (Польша).

Ранее Sport.ua сообщал, что хавбеком ЮКСА Никитой Сытниковым интересуются три клуба УПЛ, а также команды из Польши, Чехии и Латвии.

Трансферная история Назара Вербного

Олимпик Донецк Назар Вербный чемпионат Польши по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка инсайд new трансферы
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
