ЮКСА интересуется экс-игроком Карпат и Олимпика Назаром Вербным
Вербный сейчас находится на контракте у любительского клуба Космос Новотанец
Как стало известно Sport.ua, ЮКСА проявляет предметный интерес к 28-летнему опорному хавбеку Назару Вербному.
Сроки возможного перехода и детали потенциального соглашения остаются неизвестными.
Вербный сейчас находится на контракте до лета 2026 года с любительским клубом Космос Новотанец, который выступает в четвертой Подкарпатской лиге – пятый дивизион Польши.
В своем время Назар выступал за львовские Карпаты (51 матч) и донецкий Олимпик (5 поединков). Также Вербный успел поиграть за Караты Галич, Рух, Агробизнес, Бишофсхофен (Австрия) и Корону Жешув (Польша).
Ранее Sport.ua сообщал, что хавбеком ЮКСА Никитой Сытниковым интересуются три клуба УПЛ, а также команды из Польши, Чехии и Латвии.
Трансферная история Назара Вербного
