Не только Верес. На ключевого игрока ЮКСА появились претенденты из Европы

21-летний украинский хавбек команды ЮКСА Никита Сытников, вероятно, покинет команду из села Тарасовка в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Sport.ua, на Сытникова претендуют три клуба из УПЛ, а также коллективы из Польши, Чехии и Латвии.

Ранее ходили слухи об интересе Вереса к Никите. По информации Sport.ua, из чемпионата Латвии подписать Сытникова может ФК Гробиня.

UA-Football сообщил, что в Гробине работает бывший спортивный директор черкасского ЛНЗ Евгений Тарасенко, который зазывает в команду украинских футболистов. Никита – один из них.

Кроме того, летом Сытникова в Ворсклу хотел позвать Желько Любенович. Любенович в полтавском клубе проработал недолго – 24 июня был назначен на пост наставника, а уже 10 июля был уволен.

Сытников присоединился к ЮКСА летом 2024 года из Черноморца. В сезоне 2025/26 он отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Никита является лидером команды по количеству проведенных минут в первой половине сезоне Первой лиги Украины – 1633. ЮКСА в таблице второго по силе дивизиона страны занимает седьмое место с 23 очками после 18 туров.