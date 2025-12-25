Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Верес. На ключевого игрока ЮКСА появились претенденты из Европы
Украина. Первая лига
25 декабря 2025, 17:23 |
617
0

Не только Верес. На ключевого игрока ЮКСА появились претенденты из Европы

Сытников, вероятно, покинет команду из села Тарасовка уже в зимнее трансферное окно

25 декабря 2025, 17:23 |
617
0
Не только Верес. На ключевого игрока ЮКСА появились претенденты из Европы
ЮКСА. Никита Сытников

21-летний украинский хавбек команды ЮКСА Никита Сытников, вероятно, покинет команду из села Тарасовка в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Sport.ua, на Сытникова претендуют три клуба из УПЛ, а также коллективы из Польши, Чехии и Латвии.

Ранее ходили слухи об интересе Вереса к Никите. По информации Sport.ua, из чемпионата Латвии подписать Сытникова может ФК Гробиня.

UA-Football сообщил, что в Гробине работает бывший спортивный директор черкасского ЛНЗ Евгений Тарасенко, который зазывает в команду украинских футболистов. Никита – один из них.

Кроме того, летом Сытникова в Ворсклу хотел позвать Желько Любенович. Любенович в полтавском клубе проработал недолго – 24 июня был назначен на пост наставника, а уже 10 июля был уволен.

Сытников присоединился к ЮКСА летом 2024 года из Черноморца. В сезоне 2025/26 он отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Никита является лидером команды по количеству проведенных минут в первой половине сезоне Первой лиги Украины – 1633. ЮКСА в таблице второго по силе дивизиона страны занимает седьмое место с 23 очками после 18 туров.

По теме:
Днепровский Мбаппе. Полгода без клуба: Кивинда может вернуться в УПЛ
В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге
Источник: Турецкий клуб готовит подписание украинской звезды по CS2
Никита Сытников инсайд new ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины Верес Ровно трансферы УПЛ Желько Любенович Ворскла Полтава
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Футбол | 25 декабря 2025, 14:22 8
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер

Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время

ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье
Футбол | 25 декабря 2025, 17:14 0
ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье
ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье

Луис Диас в третий раз станет отцом

Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву
Футбол | 25.12.2025, 11:58
Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву
Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
Футбол | 24.12.2025, 18:26
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24.12.2025, 20:43
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
23.12.2025, 22:37 1
Биатлон
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
23.12.2025, 22:17
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем