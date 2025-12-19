Источник: середняку ​​УПЛ советуют подписать лидера клуба Первой лиги

Украинский полузащитник Никита Сытников, ныне выступающий за ФК ЮКСА, может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает UA-Футбол, полузащитника рекомендуют подписать клубу УПЛ Вересу. Продвижением интересов игрока занимается агентская компания AL&IK football management

Контракт Сытникова с ЮКСА действует до 30 июня 2026 года, поэтому уже зимой, за шесть месяцев до истечения срока соглашения, он может заключать предварительные договоры с другими клубами.

Никита СЫтников – лучший игрок ЮКСА первой части сезона 2025/26 по количеству проведенных игровых минут – 1633. Всего футболист принял участие в девятнадцати матчах (18 – Первая лига; 1 – Кубок Украины), отличился одним голом и двумя результативными передачами.