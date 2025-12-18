Источник: середняк Первой лиги Украины может подписать легенду клуба УПЛ

Руководство ровенского Вереса приняло решение не продолжать сотрудничество с украинским полузащитником Валерием Кучеровым, который отдал клубу семь лет карьеры.

Как сообщает UA-Футбол, опытный полузащитник может перебраться в Первую лигу Украины. Среди главных претендентов – ЮКСА из Тарасовки.

Валерий Кучеров с перерывами выступал в составе ровенчан с лета 2016 года, пройдя путь от Второй лиги до УПЛ. По Вересу футболист сыграл в абсолютно всех официальных турнирах. Завоевал бронзовые медали Первой лиги в сезоне 2016/2017 и золотые медали Первой лиги в сезоне 2020/2021

За девять неполных сезонов полузащитник отыграл в составе ровенского Вереса 230 матчей (118 поединков в УПЛ, 60 матчей в Первой лиге, 6 переходных игр, 26 поединков на уровне Второй лиги и еще 20 в Кубке Украины). Забил 6 голов (5 в УПЛ и 1 мяч в Первой лиге). Отдал 15 результативных передач.