Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Нигерия
05.01.2026 21:00 - : -
Мозамбик
Кубок африканских наций
05 января 2026, 09:39 | Обновлено 05 января 2026, 09:58
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 5 января и начнется в 21:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

5 января на Комплекс Спортив де Фес пройдет матч 1/8 финала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Нигерии и Мозамбика. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Нигерия

Команда пыталась сложить что-то успешного из тех дров, что она наломала в первой части квалификации на чемпионат мира. Что-то получилось - за счет того, что в крайнем туре разгромили 4-0 Бенин, удалось и его потеснить на третье место, и стать одними из лучших вторых в том отборе. А потом, не сумев обыграть Габон в основное время, потом забили трижды ему в экстра-тайме. Вот только в решающем раунде с ДР Конго этот фокус не получилось повторить: после 1:1 проиграли в серии пенальти.

Так что на КАН нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. И пока что тут демонстрируют стопроцентные результаты. Но при этом неизменно пропуская: 2:1 с Танзанией, 3:2 с Тунисом и 3:1 с Угандой, хотя к тому моменту получилось снять все вопросы о выходе в плей-офф.

Мозамбик

Сборная выглядит куда скромнее своего соперника. Это проявилось и в отборе на чемпионат мира. В достаточно простой группе тогда набрали в десяти матчах восемнадцать очков, уступив не только явному фавориту, Алжиру, с его 25, но и, по дополнительным показателям, Уганде.

Сейчас сборная, по сути, уже выполнила задачу на Кубок Африканских Наций, выйдя там в плей-офф, причем из очень сложной группы. Хотя только за счет нынешнего регламента и того, что тут уже 24 участника. На групповом этапе получилось обыграть Габон - там закончили со счетом 3:2 в свою пользу. При этом до этого успеха ожидаемо уступили Кот д'Ивуар (0:1), а после - Камеруну (1:2). Но и такого хватило, чтобы выйти в стыковые поединки как один из лучших третьих.

Статистика личных встреч

Всего было пять очных поединков. Мозамбик сумел свести вничью самый первый из них, в 2009-м году (тогда закончили 0:0). Потом нигерийцы выигрывали, в том числе 3:2 в 2023-м.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.33 для Нигерии и 11.00 для Мозамбика. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут особенной интриги от этого поединка. Ставим тут на победу Нигерии с форой -1,0 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Нигерия
5 января 2026 -
21:00
Мозамбик
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Потенциальный соперник сборной Украины на ЧМ уволил тренера
Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции
Египет – Бенин. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
сборная Нигерии по футболу сборная Мозамбика по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
