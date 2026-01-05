5 января на Комплекс Спортив де Фес пройдет матч 1/8 финала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Нигерии и Мозамбика. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Нигерия

Команда пыталась сложить что-то успешного из тех дров, что она наломала в первой части квалификации на чемпионат мира. Что-то получилось - за счет того, что в крайнем туре разгромили 4-0 Бенин, удалось и его потеснить на третье место, и стать одними из лучших вторых в том отборе. А потом, не сумев обыграть Габон в основное время, потом забили трижды ему в экстра-тайме. Вот только в решающем раунде с ДР Конго этот фокус не получилось повторить: после 1:1 проиграли в серии пенальти.

Так что на КАН нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. И пока что тут демонстрируют стопроцентные результаты. Но при этом неизменно пропуская: 2:1 с Танзанией, 3:2 с Тунисом и 3:1 с Угандой, хотя к тому моменту получилось снять все вопросы о выходе в плей-офф.

Мозамбик

Сборная выглядит куда скромнее своего соперника. Это проявилось и в отборе на чемпионат мира. В достаточно простой группе тогда набрали в десяти матчах восемнадцать очков, уступив не только явному фавориту, Алжиру, с его 25, но и, по дополнительным показателям, Уганде.

Сейчас сборная, по сути, уже выполнила задачу на Кубок Африканских Наций, выйдя там в плей-офф, причем из очень сложной группы. Хотя только за счет нынешнего регламента и того, что тут уже 24 участника. На групповом этапе получилось обыграть Габон - там закончили со счетом 3:2 в свою пользу. При этом до этого успеха ожидаемо уступили Кот д'Ивуар (0:1), а после - Камеруну (1:2). Но и такого хватило, чтобы выйти в стыковые поединки как один из лучших третьих.

Статистика личных встреч

Всего было пять очных поединков. Мозамбик сумел свести вничью самый первый из них, в 2009-м году (тогда закончили 0:0). Потом нигерийцы выигрывали, в том числе 3:2 в 2023-м.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной интриги от этого поединка. Ставим тут на победу Нигерии с форой -1,0 голов (коэффициент - 1,60).