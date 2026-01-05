Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нигерия – Мозамбик – 4:0. Дубль Осимхена. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
Нигерия
05.01.2026 21:00 – FT 4 : 0
Мозамбик
Кубок африканских наций
05 января 2026, 23:47 | Обновлено 05 января 2026, 23:48
74
0

Нигерия – Мозамбик – 4:0. Дубль Осимхена. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии одержала разгромную победу над Мозамбиком со счетом 4:0.

Поединок за выход в четвертьфинал состоялся на стадионе в марокканском городе Фес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Открыл счет Адемола Лукман на 20-й минуте после передачи Акора Адамса. Через 5 минут Виктор Осимхен удвоил преимущество суперорлов, ассистировал снова Лукман.

Во втором тайме Осимхен оформил дубль на 47-й минуте, а под конец матча Акор Адамс установил окончательный счет 4:0.

Кубок африканских наций

1/8 финала. 5 января 2026. Фес (Марокко)

Нигерия – Мозамбик – 4:0

Голы: Адемола Лукман, 20, Виктор Осимхен, 25, 47, Акор Адамс, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Нигерия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Нигерия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Нигерия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Нигерия).
По теме:
Галатасарай – Трабзонспор – 4:1. Зубков и Батагов в Суперкубке. Видео голов
Лестер вырвал победу у Вест Бромвича. Как выглядит таблица Чемпионшипа
Дубль Осимхема. Нигерия отгрузила 4 мяча и вышла в четвертьфинал КАН
сборная Мозамбика по футболу сборная Нигерии по футболу Адемола Лукман видео голов и обзор Виктор Осимхен Акор Адамс Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
