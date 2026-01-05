В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии одержала разгромную победу над Мозамбиком со счетом 4:0.

Поединок за выход в четвертьфинал состоялся на стадионе в марокканском городе Фес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Открыл счет Адемола Лукман на 20-й минуте после передачи Акора Адамса. Через 5 минут Виктор Осимхен удвоил преимущество суперорлов, ассистировал снова Лукман.

Во втором тайме Осимхен оформил дубль на 47-й минуте, а под конец матча Акор Адамс установил окончательный счет 4:0.

Кубок африканских наций

1/8 финала. 5 января 2026. Фес (Марокко)

Нигерия – Мозамбик – 4:0

Голы: Адемола Лукман, 20, Виктор Осимхен, 25, 47, Акор Адамс, 75

Видео голов и обзор матча