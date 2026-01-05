5 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Нигерия и Мозамбик играют на стадионе в марокканском городе Фес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Нигерии заняла 1-е место в группе C, набрав 9 очков и выиграв все матчи: против Танзании (2:1), Туниса (3:2), Уганды (3:1).

Мозамбик сумел пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы F благодаря победе над Габоном (3:2), пропустив вперед Кот д'Ивуар (0:1) и Камерун (1:2)

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.