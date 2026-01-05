Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
5 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/8 финала Нигерия и Мозамбик играют на стадионе в марокканском городе Фес.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Нигерии заняла 1-е место в группе C, набрав 9 очков и выиграв все матчи: против Танзании (2:1), Туниса (3:2), Уганды (3:1).
Мозамбик сумел пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы F благодаря победе над Габоном (3:2), пропустив вперед Кот д'Ивуар (0:1) и Камерун (1:2)
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб
Рубен Аморим покинет «Манчестер Юнайтед»