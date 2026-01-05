Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Нигерия
05.01.2026 21:00 - : -
Мозамбик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
05 января 2026, 13:59 | Обновлено 05 января 2026, 14:39
43
0

Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

05 января 2026, 13:59 | Обновлено 05 января 2026, 14:39
43
0
Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии

5 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Нигерия и Мозамбик играют на стадионе в марокканском городе Фес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Нигерии заняла 1-е место в группе C, набрав 9 очков и выиграв все матчи: против Танзании (2:1), Туниса (3:2), Уганды (3:1).

Мозамбик сумел пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы F благодаря победе над Габоном (3:2), пропустив вперед Кот д'Ивуар (0:1) и Камерун (1:2)

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Нигерия – Мозамбик
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Египет – Бенин. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Египет – Бенин. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок африканских наций сборная Нигерии по футболу смотреть онлайн сборная Мозамбика по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04 января 2026, 14:44 7
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны

Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб

Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима
Футбол | 05 января 2026, 12:06 5
Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима
Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима

Рубен Аморим покинет «Манчестер Юнайтед»

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Канониры оторвались на 6 очков. Таблица АПЛ после зарубы Ман Сити и Челси
Футбол | 05.01.2026, 13:23
Канониры оторвались на 6 очков. Таблица АПЛ после зарубы Ман Сити и Челси
Канониры оторвались на 6 очков. Таблица АПЛ после зарубы Ман Сити и Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 16
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 5
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем