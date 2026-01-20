Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бомбардиры КАН. Хавбек Реала выиграл награду, забив 5 мячей в турнире
Кубок африканских наций
20 января 2026, 14:23 | Обновлено 20 января 2026, 14:35
Бомбардиры КАН. Хавбек Реала выиграл награду, забив 5 мячей в турнире

Браим Диас из сборной Марокко стал лучшим голеадором Кубка Африки

Бомбардиры КАН. Хавбек Реала выиграл награду, забив 5 мячей в турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас и Джанни Инфантино

Полузащитник мадридского Реала Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций.

Он забил 5 голов на турнире и возглавил таблицу результативности среди всех участников КАН.

Хавбек, выступающий за сборную Марокко, провел 3 мяча в матчах группового этапа, стал автором победного гола в игре 1/8 финала против Танзании (1:0) и отличился в четвертьфинале против Камеруна (2:0). Однако в финальном матче против сборной Сенегала Браим Диас не реализовал пенальти в компенсированное время, что могло принести Марокко золотые медали.

Мохамед Салах (Египет) и Виктор Осимхен (Нигерия) провели по 4 мяча, 6 игроков забили по 3 мяча, и 14 футболистов отличились по 2 раза. Также на турнире зафиксировано 4 автогола.

Победителем КАН стала команда Сенегала, обыгравшая Марокко в овертайме (1:0 д.в.). Лучшим игроком турнира назван сенегалец Садио Мане, а Яссин Буну из Марокко получил приз лучшему голкиперу турнира.

Лучшие бомбардиры КАН

5 голов

  • Браим Диас (Марокко)

4 гола

  • Мохамед Салах (Египет)
  • Виктор Осимхен (Нигерия)

3 гола

  • Рияд Марез (Алжир)
  • Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
  • Лассин Синайоко (Мали)
  • Аюб Эль-Кааби (Марокко)
  • Адемола Лукман (Нигерия)
  • Пап Гуйе (Сенегал)

2 гола

  • Ибрагим Маза (Алжир)
  • Кристиан Кофане (Камерун)
  • Гаэль Какута (ДР Конго)
  • Омар Мармуш (Египет)
  • Базумана Туре (Кот-д'Ивуар)
  • Жени Катаму (Мозамбик)
  • Акор Адамс (Нигерия)
  • Рафаэл Оньедика (Нигерия)
  • Николас Джексон (Сенегал)
  • Садио Мане (Сенгеал)
  • Шериф Ндиайе (Сенегал)
  • Освин Апполлис (ЮАР)
  • Лайл Фостер (ЮАР)
  • Элиас Ашури (Тунис)

Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Луис ЭНРИКЕ : «Он не убийца и не злодей. Нужно отнестись с уважением»
Садио Мане ответил на вопрос о завершении выступлений за сборную Сенегала
Кубок африканских наций
