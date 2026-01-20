Бомбардиры КАН. Хавбек Реала выиграл награду, забив 5 мячей в турнире
Браим Диас из сборной Марокко стал лучшим голеадором Кубка Африки
Полузащитник мадридского Реала Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций.
Он забил 5 голов на турнире и возглавил таблицу результативности среди всех участников КАН.
Хавбек, выступающий за сборную Марокко, провел 3 мяча в матчах группового этапа, стал автором победного гола в игре 1/8 финала против Танзании (1:0) и отличился в четвертьфинале против Камеруна (2:0). Однако в финальном матче против сборной Сенегала Браим Диас не реализовал пенальти в компенсированное время, что могло принести Марокко золотые медали.
Мохамед Салах (Египет) и Виктор Осимхен (Нигерия) провели по 4 мяча, 6 игроков забили по 3 мяча, и 14 футболистов отличились по 2 раза. Также на турнире зафиксировано 4 автогола.
Победителем КАН стала команда Сенегала, обыгравшая Марокко в овертайме (1:0 д.в.). Лучшим игроком турнира назван сенегалец Садио Мане, а Яссин Буну из Марокко получил приз лучшему голкиперу турнира.
Лучшие бомбардиры КАН
5 голов
- Браим Диас (Марокко)
4 гола
- Мохамед Салах (Египет)
- Виктор Осимхен (Нигерия)
3 гола
- Рияд Марез (Алжир)
- Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
- Лассин Синайоко (Мали)
- Аюб Эль-Кааби (Марокко)
- Адемола Лукман (Нигерия)
- Пап Гуйе (Сенегал)
2 гола
- Ибрагим Маза (Алжир)
- Кристиан Кофане (Камерун)
- Гаэль Какута (ДР Конго)
- Омар Мармуш (Египет)
- Базумана Туре (Кот-д'Ивуар)
- Жени Катаму (Мозамбик)
- Акор Адамс (Нигерия)
- Рафаэл Оньедика (Нигерия)
- Николас Джексон (Сенегал)
- Садио Мане (Сенгеал)
- Шериф Ндиайе (Сенегал)
- Освин Апполлис (ЮАР)
- Лайл Фостер (ЮАР)
- Элиас Ашури (Тунис)
