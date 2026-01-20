Бомбардиры КАН. Хавбек Реала выиграл награду, забив 5 мячей в турнире

Полузащитник мадридского Реала Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций.

Он забил 5 голов на турнире и возглавил таблицу результативности среди всех участников КАН.

Хавбек, выступающий за сборную Марокко, провел 3 мяча в матчах группового этапа, стал автором победного гола в игре 1/8 финала против Танзании (1:0) и отличился в четвертьфинале против Камеруна (2:0). Однако в финальном матче против сборной Сенегала Браим Диас не реализовал пенальти в компенсированное время, что могло принести Марокко золотые медали.

Мохамед Салах (Египет) и Виктор Осимхен (Нигерия) провели по 4 мяча, 6 игроков забили по 3 мяча, и 14 футболистов отличились по 2 раза. Также на турнире зафиксировано 4 автогола.

Победителем КАН стала команда Сенегала, обыгравшая Марокко в овертайме (1:0 д.в.). Лучшим игроком турнира назван сенегалец Садио Мане, а Яссин Буну из Марокко получил приз лучшему голкиперу турнира.

Лучшие бомбардиры КАН

5 голов

Браим Диас (Марокко)

4 гола

Мохамед Салах (Египет)

Виктор Осимхен (Нигерия)

3 гола

Рияд Марез (Алжир)

Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)

Лассин Синайоко (Мали)

Аюб Эль-Кааби (Марокко)

Адемола Лукман (Нигерия)

Пап Гуйе (Сенегал)

2 гола

Ибрагим Маза (Алжир)

Кристиан Кофане (Камерун)

Гаэль Какута (ДР Конго)

Омар Мармуш (Египет)

Базумана Туре (Кот-д'Ивуар)

Жени Катаму (Мозамбик)

Акор Адамс (Нигерия)

Рафаэл Оньедика (Нигерия)

Николас Джексон (Сенегал)

Садио Мане (Сенгеал)

Шериф Ндиайе (Сенегал)

Освин Апполлис (ЮАР)

Лайл Фостер (ЮАР)

Элиас Ашури (Тунис)

Инфографика

Фотогалерея