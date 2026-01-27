Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Статистика на GS: Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Aus Open
Australian Open
Статистика на GS: Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Aus Open

Для Элины это будет четвертый полуфинальный поединок на мейджорах

Статистика на GS: Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

27 января украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Коко Гауфф и впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Ранее Свитолина трижды проигрывала четвертьфинальный матч на кортах Australian Open.

Для Элины это будет четвертый полуфинальный матч на турнирах Grand Slam.

Ранее Свитолина дважды играла на этой стадии на Уимблдоне (2019, 2023) и один раз на US Open (2019). Пока что Свитолина ни разу не добиралась до финала слэма.

В полуфинале Уимблдона-2019 Элина потерпела поражение от Симоны Халеп, а на USO-2019 –от Серены Уильямс. С Уимблдонского турнира 2023 украинку выбила Маркета Вондроушова.

Элина добиралась до полуфинала на трех из четырех турниров GS. Пока что ей не удалось дойти до этой стадии на Ролан Гаррос, где она пять раз играла в четвертьфинале.

В полуфинале Australian Open 2026 Свитолина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которой проиграла пять из шести очных противостояний.

Статистика Элины Свитолиной на турнирах Grand Slam

  • Aus Open 34–12, Roland Garros 33–12, Wimbledon 22–11, US Open 24–12

Элина Свитолина Australian Open 2026 статистика Коко Гауфф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 6
C.Пеклов
Хіба у 2019 на ЮСО Еліна не Фернандес поступилася у півфіналі?
Анатолій Любченко
Якщо вийде в фінал…. То вона його точно не програє😅
