ГАУФФ: Отдаю должное Элине, потому что она заставила меня играть именно так

Третья ракетка мира Коко Гауфф провела пресс-конференцию после поражение Элине Свитолиной в матче 1/4 финала Australian Open 2026:

– Тяжелый матч сегодня. Поделись своими мыслями об этом матче и о том, как сегодня сыграла Элина.

– Да, она сыграла очень хорошо. И, к сожалению, обычно, когда люди повышают свой уровень, я способна повысить свой, а сегодня я этого просто не сделала. Так что мне нужно понять, как не допускать такого снова.

– Как ты сказала, она сегодня сыграла очень хорошо, но это был не твой лучший день. В какой момент ты поняла, что у тебя не получается? Я предполагаю, что есть процесс попыток заставить это заработать, но было ли тебе понятно, что сегодня этого просто не было?

– Где-то в середине второго сета. Мне кажется, иногда ты проигрываешь сет 1:6, и такой: ладно, неважно, перезагрузка. А потом 0:3. Я была рада взять хотя бы тот гейм. У меня просто было ощущение, что все то, что я обычно делаю хорошо, сегодня я делала плохо: бэкхенд не работал, форхенд тоже особо не работал, прием – просто многое сегодня не получалось. Я отдаю должное ей, потому что она заставила меня играть именно так. Это не так, что я просто проснулась и такая: «сегодня плохой день». Плохие дни часто вызваны твоими соперниками. Так что, она сыграла хорошо, и обычно я способна как-то выцарапать хотя бы, чтобы сделать счет более плотным, и тогда никогда не знаешь – у нее могли бы появиться нервы, что-то в этом роде. А сегодня я просто не смогла этого сделать.

– На корте было видно твое разочарование. Когда у тебя не идет игра, что ты переживаешь ментально и эмоционально?

– После первого сета я все еще была оптимистично настроена. Я уже сыграла на этой неделе два матча в трех сетах. Так что у меня было ощущение типа «ничего страшного». Очевидно, что ты всегда хочешь выиграть первый сет, особенно когда ты в четвертьфинале в целом, но я не могла ничего поделать. Так что я чувствовала, что эмоционально это было просто разочарование, и это было видно. И я стараюсь изо всех сил быть позитивной, но у меня было ощущение, что в данный момент у меня вообще ничего не работает. И да, это немного фрустрирует, когда ты там и чувствуешь, что твои сильные стороны на самом деле не делают того, что должны.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Казалось, что у вас получилась какая-то ошибка в расчетах. Твоя команда сделала что-то со струнами и отдала несколько ракеток. Мне было очень любопытно, что там произошло. И еще, когда ты проходила через это разочарование, что тебе говорили в твоем боксе? Как вообще выглядят эти обмены фраз – в плане того, что ты спрашиваешь и что получаешь в ответ?

– Это не была ошибка в расчетах. Я играла с тем натяжением, которое обычно использую. Сгодня было немного странно пытаться понять, каким я хочу играть, чтобы оно было жестким. О том, что крышу закроют, я узнала поздновато. Я предполагала, что ее закроют. Не наверняка не знаешь. Я раньше не играла с закрытой крышей. Я не понимала, мне казалось, что мяч стал медленнее. Я в основном играла днем, с открытой крышей и в жарких условиях. Так что я почувствовала, что мне нужно снизить натяжение, но это не была ошибка в расчетах. Я не думаю, что это причина, по которой я сегодня проиграла. Я не привередлива к ракеткам. Это было просто что-то вроде: ладно, я чувствую себя не очень. Что я могу изменить из того, что под моим контролем? И натяжение – одна из таких вещей, и я просто подумала, что, возможно, смогу это изменить, и это поможет. Я не думаю, что это была причина того, как я сегодня играла.

Коммуникация с боксом? Я просто спрашивала, типа: я играю неправильно? Просто просила совета. Элина играла хорошо, а я – нет. Так что они просто говорили мне целиться в более крупные зоны, бить через центр. Но я не знаю, у меня просто было ощущение, что бить через центр против нее не работало, потому что она пробивала виннеры. Так что да, это был просто неловкий день.

– После матча было видео, где ты ломаешь ракетку уже вне корта. Такое бывает. Ты делала так раньше? И насколько это помогает?

– Я пыталась уйти туда, где нет камер. У меня как будто есть проблема с трансляцией. Мне кажется, что некоторые моменты – то же самое случилось с Ариной после того, как я сыграла с ней финал US Open. Мне кажется, что это не обязательно транслировать. Я пыталась уйти туда, где, как я думала, нет камеры, потому что мне не особенно нравится ломать ракетки.

Я сломала одну ракетку на корте в четвертьфинале или в четвертом круге Ролан Гаррос и сказала, что никогда больше не буду делать это на корте, потому что я не считаю, что это хорошее представление. Я пыталась уйти туда, где это не будут транслировать. Но они это показали. Так что, да, возможно, стоит провести какие-то разговоры, потому что мне кажется, что на этом турнире единственное приватное место, которое у нас есть, – это раздевалка.

Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

– Учитывая то, что ты только что сказала, есть ли в тебе часть, которая считает, что полезно просто сломать эту ракетку и просто покончить с этим поражением, помогает ли это тебе двигаться дальше?

– Да, определенно. Я знаю себя, и я не хочу срываться на свою команду. Это хорошие люди. Они этого не заслуживают. И я знаю, что я эмоциональна. Так что да, я просто взяла минуту и пошла это сделать. Я не думаю, что это плохо. Как я сказала, я не стараюсь делать это на корте перед детьми, к примеру. Но я знаю, что мне нужно выпустить эту эмоцию. Иначе я просто буду огрызаться на людей вокруг меня, и я не хочу этого делать. Как я сказала, они этого не заслуживают. Они сделали все, что могли. Я сделала свое дело. Просто нужно выпустить это разочарование.

– Коко, очевидно, не твой лучший день, и она по ходу матча набирала уверенность и била по мячу все смелее. Это тот день, который ты просто стираешь с жесткого диска, или это что-то, что ты анализируешь? И можешь ли ты оценить свой уровень за весь турнир?

– Я не знаю. У меня сейчас нет ответа на этот вопрос. Сразу после матча я анализировала, просто смотрела на статистику: 70% первых подач и 40% реализации. Так что это то, чего, как я думаю, в будущем у меня быть не должно. Это один из таких дней. Я не буду думать об этом в следующий раз, когда выйду играть матч. Но также, наверное, стоит извлечь урок из этого опыта с ментальной точки зрения – как лучше реагировать, когда что-то идет не так. Мне показалось, что мой матч на United Cup был очень похожим – это был не мой день, и я не разобралась. Мне повезло вытащить тот второй сет. Так что мне просто нужно понять ключевые, возможно, три вещи, на которых мне нужно просто сосредоточиться, когда я чувствую, что я не в лучшем состоянии, потому что это снова может случится. Турнир идет две недели. Некоторые игроки играют хорошо все две недели подряд, но наблюдая за тем, как играла Серена – она играла плохо и все равно могла выцарапать победу и выиграть титул. Так что мне просто нужно понять, как проходить через такие плохие дни.

– Коко, если посмотреть на твой турнир в целом, очевидно, сегодня – это, вероятно, тот день, который ты бы хотела просто поскорее забыть, но если смотреть на турнир в целом, на три–четыре других матча, которые у тебя были, можно сказать, что твоя подача стала шагом в правильном направлении – ты выигрывала матчи за счет подачи и могла уверенно подавать на матч. Сколько уверенности это тебе дает, учитывая, что это область, над которой ты работаешь последние примерно шесть месяцев? Сколько уверенности тебе дает весь этот турнир в этом плане?

– Я думаю, что это шаг в правильном направлении. Я чувствую, что определенно есть позитивные моменты, которые я могу вынести. Особенно из моего последнего матча против Каролины [Муховой]. Там был гейм, который я обычно могла бы отдать двойными ошибками. Так что есть позитив. Моя подача там, где я хочу, чтобы она была? Нет. Я определенно хорошо подавала в некоторых матчах, но сегодня это был тот удар, который я хотела бы, чтобы вытаскивал меня из сложных ситуаций. Я определенно могу оглянуться на этот турнир и сказать, что она улучшилась, и я надеюсь, что эта тенденция продолжится вверх. Я определенно чувствую, что мы работаем над правильными вещами. Фокус был на том, чтобы сделать вторую подачу более надежной, и она определенно стала более надежной. Я хочу просто продолжать в том же духе и затем сделать первую подачу немного более агрессивной – я использовала ее в определенные моменты в предыдущих матчах, но, думаю, нужно делать это на более постоянной основе.