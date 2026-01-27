Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас МИХАВКО: «Хочется достигать с Динамо успехов в каждом сезоне»
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 15:23 |
116
2

Тарас МИХАВКО: «Хочется достигать с Динамо успехов в каждом сезоне»

Защитник киевской команды дал большое интервью во время сборов

27 января 2026, 15:23 |
116
2 Comments
Тарас МИХАВКО: «Хочется достигать с Динамо успехов в каждом сезоне»
ФК Динамо. Тарас Михавко

Центральний захисник київського «Динамо» Тарас Михавко дав розгорнуте інтерв'ю клубним ЗМІ, в якому розповів про свій футбольний шлях, стрімкий прогрес у складі «біло-синіх» та свої подальші мрії та цілі.

Примітка: публікується українською мовою.

– Ми йдемо з готелю, де живе команда, на тренувальні поля. Ти щодня проходиш цим шляхом. Як для тебе починаються ці збори?

– У принципі, усе стандартно, як і на кожних зборах. Силові тренування, бігова робота – усе, що має бути. Нічого надзвичайного, звичний робочий процес.

– Погода теж додає свого колориту. У Києві зараз мінус 15 та сніг, а тут зовсім інші умови.

– Так, різниця відчутна. В Україні зараз мороз, снігопади, холодно. Тут максимум може бути трохи вітру, а загалом погода хороша – ідеальна для проведення зборів.

– Команда кілька тижнів була у відпустці. Встиг перезавантажитися?

– Так, звичайно. Відпочивали більше двох тижнів, навіть майже три. Провів час із сім’єю, трохи відновився та з новими силами повернувся до роботи.

– Якщо зазирнути у твою стрічку в Instagram, там не так багато публікацій. Але один допис із відпустки був – і на нього відреагував Владислав Ванат. Як зараз із ним спілкуєшся?

– Усе супер. Спілкуємося, переписуємося, я дивлюся його матчі та вболіваю за нього. У них зараз чемпіонат без паузи, тому стараюся не пропускати ігри. Останнім часом вони добре грають – і «Жирона», і сам Владислав.

– Частіше дзвоните чи переписуєтеся?

– Переписуємося частіше. Інколи можемо зідзвонитися, якщо є час – востаннє це було, здається, перед відпусткою. Але загалом – у месенджерах спілкуємося.

– А який ти поза футболом? Любиш компанії чи більше живе спілкування тет-а-тет?

– Я не дуже люблю переписуватися й телефонувати. Більше подобається живе спілкування – коли разом з хлопцями, наживо. Так мене краще можна пізнати.

– Це перші збори під керівництвом Ігоря Костюка як головного тренера першої команди. Ви добре знайомі ще з часів виступів у команді U19. Як вам працюється разом?

– Усе чудово. Саме він запросив мене до U19, при ньому ми стали чемпіонами. Я добре знаю його вимоги, його стиль роботи, тому мені комфортно.

– Чим нинішній тренерський штаб відрізняється від попереднього?

– У кожного тренера свій підхід, своя тактика, свій стиль. Зараз складно щось оцінювати – усе побачимо вже в офіційних матчах.

– На початку зборів завжди важко. Але цього разу програму трохи скоригували?

– Так, тренери сказали, що хлопці добре підготувалися у відпустці, тому зараз більше ігрових вправ. Поки були в Києві, були переважно пробіжки, заняття в залі. Але тесту «йо-йо», звичайно, всі чекали та знали, що він буде на самому початку зборів.

– Зараз на зборах багато молодих гравців. Які їхні перспективи?

– Перспективи дуже хороші. Якщо футболіста викликають до першої команди, значить він показав свій рівень у U19. Той же Герич був у оренді й зараз повернувся, щоб показувати свій максимум. Я грав із хлопцями і 2005, і 2006 року, добре знаю їхні можливості. У всіх є шанс – головне працювати та доводити.

– Ти живеш в кімнаті з Владиславом Геричем. Допомагаєш йому адаптуватися?

– У побуті – так, можу щось підказати. Але по футбольних моментах він і сам усе знає. Він уже на зборах з першою командою та розуміє, що від нього вимагають.

– Є між вами дружній трешток?

– Таке було ще з часів U19. Ми знайомі вже 6-7 років, можемо піджартувати один над одним, але все по-доброму.

– Ти в «Динамо» з літа 2023 року. Як дізнався про інтерес клубу?

– Сезон підходив до завершення, і вже було зрозуміло, що перша команда ФК «Львів» вилітає. Тоді з’явилася інформація про інтерес «Динамо» до мене та Владислава Герича. Ми пройшли медогляд, поїхали на збори з U19 та підписали контракти.

– Повернення Герича в команду стало для тебе особливим моментом?

– Так, звичайно. Ми давно разом, з дитинства, завжди грали разом. Він мій близький друг, і я дуже хочу, щоб він закріпився в першій команді «Динамо».

– Тепер перейдемо до бліцу. Додаткове тренування чи прогулянка з друзями?

– Додаткове тренування.

– Жорсткий підкат чи легкий відбір?

– Жорсткий, але чистий підкат.

– Футбол без помилок чи гра з ризиком?

– Гра з ризиком.

– Один близький друг чи велика компанія для відпочинку?

– Компанія.

– Гра на PlayStation чи перегляд реального матчу по телевізору?

– Перегляд реального матчу.

– Перегляд матчу в барі чи на трибуні з ультрас?

– На трибуні.

– Переписка чи дзвінок?

– Важке питання. Думаю, що дзвінок.

– Життя за графіком чи спонтанність?

– На тренуваннях – за графіком, удома – спонтанність.

– Кава зранку чи сон до останнього?

– Каву не п'ю, тому сон до останнього.

– Жартувати чи слухати?

– Жартувати.

– Нові кросівки чи старі, але улюблені?

– Старі, але улюблені.

– Ти нещодавно продовжив контракт із «Динамо» до 2030 року. Отримавши пропозицію, наскільки довго ти над нею роздумував?

– Мені запропонували контракт, і я поїхав у відпустку. Під час відпустки я відпочивав і не надто думав про це, а вже наприкінці, коли їхав до Києва, ми обговорили деталі. Я приїхав у Київ, і вже на наступний день підписав контракт. Тому нічого не було затягнуто.

Я подивився на це з позитивом. Звичайно, я радий, і мені дуже приємно, що керівництво клубу вірить у мене й довіряє мені, запропонувавши новий контракт. Повторюся ще раз, я дуже задоволений.

– Тобто, ти умовно їдеш у потязі, і до тебе надходить дзвінок з пропозицією продовжити контракт?

– Та ні, взагалі це було наприкінці першої частини сезону. Я поїхав у відпустку, і коли повернувся, то ми все вирішили. Тому нічого складного не було.

– Ти міг уявити собі такий прогрес? До літа 2023 ти був гравцем ФК «Львів», потім ти гравець «Динамо», а в листопаді 2025 року дебют за національну збірну України. Це феноменальний ріст за два роки.

– Звичайно, на таке я не розраховував, тому що я в років 17-18 почав грати на позиції центрального захисника. Дійсно, я не очікував, що за три з половиною роки в мене так стрімко піде кар’єра вгору. Звісно, до такого треба бути готовим, тому що різні моменти бувають, як позитивні, так і негативні. Але якщо брати загалом цей період, то він для дуже насичений і емоційно забарвлений.

– Ти переходиш у «Динамо» U19 улітку 2023 року, а в лютому 2024 року в тебе дебют за першу команду. Те, як ти зростав у «Динамо» та отримав виклик у національну збірну, стало для тебе несподіванкою чи цей прогрес був закономірним?

– Були періоди, коли були дуже позитивні моменти, й ми вигравали, і я добре показував себе. В деякі моменти не все вдавалося, і десь результату не було. Але я вірив і завжди хотів дебютувати за національну збірну. Я думаю, що це мрія кожного.

Сам дебют став для мене несподіванкою. Виклик, можливо, міг бути завдяки тому, що я в молодіжній збірній виступав, і там казали, що будуть пробувати, підтягувати. Можливо, те, що «Динамо» стало чемпіоном, відіграло важливу роль. Звісно, виклик – це приємно, а от дебют – це зовсім інші емоції. Це вдвічі позитивніше.

– В дебютному матчі за збірну ти протистояв зокрема лідеру збірної Франції Кіліану Мбаппе. Як тобі було грати проти нього один-в-один?

– Я грав з ним, але такого, щоб бігти з ним, не було.

– Чи змінилося твоє внутрішнє відчуття після виклику в національну збірну та дебюту? Чи став ти впевненішим?

– Звичайно, так. Коли тебе викликають у національну збірну, і ти тим більше ще й граєш проти такої топкоманди, то ментально ти підіймаєшся. Але навіть коли граєш за «Динамо» в чемпіонаті чи в товариській грі, то завжди хочеться докласти максимуму зусиль, щоб перемогти. Між збірною та «Динамо» різниці немає, тому що хочеться прогресувати й викладатися на максимум.

– Твоє зростання часто порівнюють з прогресом Іллі Забарного. В чому ти вже переважаєш Іллю, а в чому тобі треба додати?

– Ні в чому поки що не переважаю. Звичайно, хотілося б бути таким, як Ілля і в кар’єрному рості, і як людина – він дуже хороший. Але на даний момент я не можу сказати, що я в чомусь переважаю його, тому що він грає на найвищому рівні, і до нього ще рости й рости. Тому я не можу сказати, що в чомусь я сильніший за нього.

Можливо, в чомусь ми схожі, але мені здається, що він набагато сильніший і набагато зріліший на зараз. Мені подобається, як він грає, і я за ним слідкую.

– На гравців «Динамо» завжди багато тиску. Коли були періоди невдач, чи не було додаткового тиску з боку ЗМІ? Як ти з цим справлявся, якщо таке було?

– Звичайно, критика буде завжди навіть і при позитивних результатах, бо завжди вимагають більшого. Звісно, критика ЗМІ потрапляється на очі, але я не беру собі цього близько до голови, тому що розумію, що це їхня робота, це їхнє право.

Ми дякуємо вболівальникам і тим, хто критикує, також дякуємо, тому що воно, можливо, ближче береться до уваги. Це такий поштовх, щоб працювати ще більше. Але так я не дуже читаю і не звертаю увагу на це. Старші партнери по команді завжди говорять, що так воно має бути і воно буде, тому головне працювати, і все буде добре. Головне, щоб усі були живі-здорові, і якось буде.

– Як ти борешся з негативними коментарями в соцмережах? Чи заспокоюють рідні або друзі?

– Якщо хтось із друзів бачить або надсилає, то я можу навіть з цього посміятися, тому що різні моменти бувають. Можуть умовно кажучи образити тебе чи навіть твою родину або близьких. Є люди, які так і пишуть. Але для мене це так би мовити база в футболі. Без критики ніяк.

– Був момент, коли ти забив три автоголи за короткий період часу, і тоді критики вистачало. Як ти з цим боровся?

– Звісно, що це неприємно. В першу чергу для мене це було неприємно. Але я виходив, і хлопці, і тренери, всі в команді підтримували. Казали, що це такий випадок, і з цим нічого не поробиш. Головне не опускати руки, і я так і робив. Дійсно, я міг думати про критику, але коли я виходив на гру, то я знав, що треба викладатися на повну, а там усе буде добре.

– На початку цього сезону ти забив три голи вже в чужі ворота. Над чим працював у міжсезонні?

– Я думаю, що в першу чергу я почав більш агресивно грати, але гадаю, що навіть це не є найважливішим фактором. Коли я забивав автоголи, я мав моменти, щоб забити і в чужі ворота, але мені не вистачало вибору позиції чи підлаштування під м’яч.

Так, я забив три голи, але це не грає якоїсь великої ролі. Для мене важливо, щоб команда перемагала.

– Чи займався додатково після тренувань над цими аспектами?

– Сам не займався, а з тренерами чи партнерами. Ми могли робити подачі різні, відпрацьовувати стандарти. В попередньому півріччі ми дуже часто відпрацьовували стандартні положення. Я думаю, що в першу чергу саме цей фактор відіграв дуже важливу роль. Дійсно, це допомогло забивати голи зі стандартів, це дуже вплинуло.

– З лютого 2024 року ти провів за першу команду «Динамо» 73 матчі та забив 4 голи. Ти собою задоволений за цей період?

– Завжди хочеться кращого, і щоб завжди був позитивний результат, і ми завжди вигравали, і щоб статистика була хороша. Але це футбол, і завжди є позитивні та негативні моменти, тому треба бути до цього готовим. Звичайно, хочеться кращого, тому в подальшому будемо більше працювати, щоб було більше позитиву й більше голів у чужі ворота.

– Твій молодший брат Дмитро теж футболіст, і зараз він перебуває в структурі «Епіцентра». Розкажи про свою сім’ю – вона футбольна?

– Я б не сказав, що вона футбольна. Ми просто грали в себе в селі, і був турнір, і мене запросили на перегляд в академію «Скали» Моршин. Я поїхав на перегляд, і мене взяли, і я там залишився. Я почав грати в «Скалі», але академія припинила існування перед тим, як я перейшов до команди U15.

Я після цього прийшов у «Львів», і там я пробув чотири роки в академії, в команді U19. З того часу, як я почав грати за U19, батьки почали дивитися футбол, друзі, близькі, вся родина. І якось так воно пішло-поїхало. Коли я перейшов у «Динамо», то взагалі зараз усі дивляться футбол.

Молодший брат теж поїхав у «Львів», він там залишився, і зараз тренується. Вони зараз проходять збори з «Епіцентром». До речі, його тренує той тренер, який тренував мене в академії та U19. Він знає підхід, тому що, можливо, є якісь схожості між нами, тому що він теж лівоногий. Він дійсно грає, і дай Бог, щоб він як мінімум доріс до того ж рівня, що і я.

– Якщо дивитися в недалеке майбутнє, то вже два Михавки може бути в УПЛ?

– Дай Бог, щоб так було. Мені було б дуже приємно, і я думаю, що в першу чергу це було б для нашої сім’ї дуже добре і для нашого села, тому що коли ти з села вибираєшся в Київ, то тобі завжди приємно повертатися, коли люди тебе приємно зустрічають і говорять про тебе, і щиро раді за тебе. Тому дійсно я б хотів, щоб у майбутньому Дмитро також грав на високому рівні.

– Як ви проводили дитинство – грали один проти одного?

– Я перейшов у «Скалу» у 12 років, а йому ще тоді було 9 років. Я зазвичай грав зі старшими, а він ще був малий. Так, біля хати могли побігати разом, а так щоб грати зі старшими хлопцями, то звичайно ні. Коли я перебрався в «Скалу», то він теж почав грати й помалу рости, також грав у селі. Йому вже 17 років, тому він уже не малий.

– В тебе два брати. Чим займається інший?

– Він не займається футболом, як молодший. Просто працює для себе. Він на два роки старший за мене. Основної роботи в нього немає, він працює, де йому подобається чи де йому вигідно. Поки на постійній основі він не визначився.

– Чим займаються твої батьки?

– Тато з мамою розлучилися ще коли я малий був, мені було 7-8 років. Мама зараз удома, їздила за кордон працювати, а батько безробітний. Він працював на будівництві в Трускавці, а зараз без роботи.

– Плануєш свою родину найближчим часом?

– Та немає дівчини на даний момент.

– В майбутньому ти хочеш, щоб твій син теж займався футболом?

– Та почекайте, давайте без того. Я можу сказати зараз, що хотів би цього, але, може, воно й не буде так. Побачимо з часом. Мені ще 20 років, давайте подивимося, що буде через два роки.

– Яким ти себе бачиш у футбольному плані через два-три роки?

– В першу чергу хочеться досягати з «Динамо» успіху в кожному сезоні – чемпіонство, Кубок. Хотілося б вигравати трофеї в усіх турнірах, в яких ми братимемо участь. Для мене це на даний момент головне. Також хочу прогресувати з «Динамо» та допомагати команді. Що буде далі – побачимо з часом. Це життя.

– В минулому сезоні ти став найкращим молодим гравцем УПЛ, і перед тим у тебе були нагороди на рівні U19. Якою має бути твоя наступна нагорода?

– Та не знаю, що може бути. Для мене передусім було б важливо виграти Кубок – це той же рівень, що й чемпіонство. Я не можу сказати, що хочу виграти якусь індивідуальну нагороду. В першу чергу хотілося б виграти з командою трофей, а далі вже отримаю те, на що буду заслуговувати.

– Ти взагалі читаєш про себе новини в Інтернеті? Любиш дивитися статистичні дані?

– Я не слідкую прямо за цими рейтингами і не святкую потрапляння туди. Можливо, якщо хтось із друзів чи родини надсилає якийсь рейтинг, то я можу подивитися, тут немає нічого такого. Але щоб самому цікавитися новинами, то не дуже.

– Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг найпродуктивніших центральних захисників вікової категорії до 22 років, які виступають у лігах поза топ-5, і ти там посів друге місце. В рейтингу найкращих центральних захисників до 21 року серед усіх європейських чемпіонатів ти на четвертому місці. Ти знав про такі досягнення?

– Розповідали, звісно, і «травлять» в команді старші хлопці. Звичайно, можуть «підтравити» за ті рейтинги, чутки. А сам я не дуже слідкую і не дуже беру це близько до себе. Завжди є, над чим працювати і вдосконалюватися, і хочеться завжди ставати краще й краще.

Звісно, приємно, що відзначають, і це надсилають друзі та родина, але що з того. Це нічого не змінює. Побачимо, як надалі буде.

– Як вважаєш, що для тебе головне на футбольному полі, які фактори, які твої вміння, чим ти переважаєш інших?

– Не можу так сказати, що я там вмію виходити з таких чи з інших ситуацій. Бувають і помилки, звичайно, подобається, коли ти з м’ячем, коли ти можеш просунутись з м’ячем. Звичайно, хотілося б так завжди, але, повторююсь, є завжди помилки, і вони завжди будуть. Але так, щоб зациклитись на тому, що я сильніший за когось в тому чи іншому аспекті, то я не можу такого сказати, тому що це футбол, і сьогодні ти можеш бути найкращим, завтра ти можеш бути гіршим в тій чи іншій ситуації.

Але для мене головне, щоб був прогрес і розвивався як і я, так і команда вся, щоб був у колективі позитивний результат. Я думаю, що це найголовніше на сьогоднішній час.

– Впевнений, ти слідкуєш за топлігами. Якщо взяти конкретного центрального захисника, за яким ти слідкуєш або думаєш, що він схожий на тебе за стилем, то кого на один матч ти міг би замінити в якомусь топовому клубі без тренування: просто стався якийсь форс-мажор, треба вийти замінити?

– Навіть не знаю. Мені подобається дуже гра Ніко Шлоттербека з «Боруссії» Дортмунд. Я за ним слідкую, дивлюсь, як він грає, мені дуже сильно подобається його стиль гри. Але щоб вийти замість нього, то такого немає в футболі. Також слідкую за Іллею Забарним, теж дуже подобається.

І зараз також мені подобається Хусанов з «Манчестер Сіті», також молодий, і в нього є хороші дані. Я за «Манчестер Сіті» в АПЛ вболіваю – і за ним теж слідкую. Дійсно, він також хороший. Звичайно, Саліба і Габріел з «Арсеналу» – то зовсім інший рівень. Хто грає там – всі сильні.

– В тебе робоча ліва нога, ти вже це відзначав. Зрештою, як праву тренуєш, чи приділяєш особливого значення на тренуваннях, чи стараєшся замкнути простріл якийсь правою ногою?

– Звичайно, що зараз набагато вже краще правою, тому що є процес тренування, коли тренери підказують, партнери. Завжди Олександр Караваєв мені підказує, щоб я довіряв своїй правій нозі при середній чи короткій передачі. А, звичайно, коли довга, то з правої не віддам так, як з лівої. Але якщо порівнювати ліву і праву, то права – для ходьби, так, аби просто, знаєш, підпертись.

– За версією Transfermarkt Тарас Михавко оцінюється в 8 млн євро. Ти вже другий зараз за вартістю в чемпіонаті України. Вільям Саліба, якого ти згадував, коштує 80-90 млн. Через кілька років, коли ти будеш на піку, якою бачиш свою трансферну вартість?

– Та я не знаю, не можу так сказати. Звичайно, що хотілося б коштувати багато за мірками своїх можливостей, на які я спроможний та на які мене оцінюють. Але щоб оцінювати себе, точну суму, яку я б хотів, то я не можу такого сказати, тому що це дійсно…

От, наприклад, Саліба чи Ілля Забарний – коли ти коштуєш стільки, то ти вдвічі відповідальніший, там зовсім інше. Якщо ти будеш коштувати таких грошей, тебе будуть оцінювати в такі гроші, значить, ти маєш відповідати їм. Хотілося б, звичайно, бути на такому рівні, але, як кажуть, життя покаже. Головне, щоб було здоров’я, і все буде добре.

– Але чемпіонат України не так оцінюється зрештою, як АПЛ. Ти переходиш в АПЛ – в тебе одразу зростає цінник в рази. Тобто, якщо умовно грати в іншому чемпіонаті, можна і коштувати більше.

– Та можна, але треба потрапити туди, в цей чемпіонат. Я думаю, що там не просто дають гроші за таких людей, і я знаю, бо я дивлюсь футбол, і я бачу, рівень, який демонструють там футболісти. І дійсно можна сказати, там рівень високий дуже, і кожен футболіст, який коштує великі гроші, він відповідає та доводить своєю працею на футбольному полі, і його оцінюють. Тому побачимо, як буде.

– Ти сказав, що дивишся футбол. Ілля Забарний зізнавався, що футбол не дуже полюбляв дивитися.

– Звичайно, є такі моменти, коли забагато футболу. У відпустці, коли ти проводиш час там з сім’єю чи з друзями близькими, ти відпочиваєш, наприклад, в сауні чи в басейні якомусь, чи в ресторані сидиш, звичайно, ти не увімкнеш футбол і не будеш дивитися сам, не спілкуючись ні з ким.

Але коли є час, я завжди дивлюсь футбол, завжди дивлюсь АПЛ. Зараз дуже часто слідкую за іспанською Ла Лігою, тому що там дійсно цікавий футбол, і тим більше там грають наші хлопці – Циганков і Ванат, і Влад Крапивцов, з яким я теж в збірній був. За ними слідкую, вболіваю і Ла Лігу часто дивлюсь.

– Часто мотивують слова підтримки. В тебе в «Динамо» є прямо друзі – це Рубчинський, Бражко, зараз Герич, був Ванат, про якого ти згадував. У моменти, коли там щось не виходить чи на тренуванні, чи десь розчарувався, можливо, десь в собі, ці люди тебе мотивували, вони підтримували по-дружньому?

– Ну, звичайно, насамперед було, коли перші кроки в першій команді робиш, там завжди були підказки і завжди там бесіди, розмови з хлопцями. Але ж кажу, завжди підказували.

І, наприклад, зараз також є моменти – я теж слухаю, тому що, навіть попри те, що я зіграв пару матчів, я завжди слухаю поради старших, завжди прислуховуюсь як і до слів Караваєва, умовно, Буяльського, Ярмоленка. Всіх, хто старший за віком – Піхальонок, Шапаренко – всіх слухаю, тому що дійсно в них є, чому повчитися. Вони більше побачили у футболі, і я завжди прислуховуюсь і виконую те, що вони підказують. Це важливо. А з Бражком, Рубчинським – то окрема тема.

– Ти так сказав: пару матчів. 73 матчі – це не мало.

– Все одно, порівняно зі старшими хлопцями, то можна сказати – там нічого. А з Бражком і Рубчинським – ну, Валентин мало говорить, а Бражко може і підказати, і «напихати», старший все таки. Тут все нормально, так має бути.

– Валентин тільки головою киває?

– Ти вже його запитаєш. Я не хочу говорити, бо він як побачить, що я про нього говорив, ще почне – воно мені не треба.

– Був в цій компанії ще Ванат, з яким ми теж писали інтерв’ю. Зрештою, йому побажання, привітання, літера «Т» – він виконав це під час святкування першого голу. Що ти відчував, коли бачив це в соцмережах?

– Приємно, звичайно. Я дивився той матч. З правої в дальню – звичайно, радий. Але з нами, коли був він в компанії, звичайно, було весело. Але для нього це крок вперед, і за нього всі раді. Тому так – сумуємо, але радіємо теж.

– Єдиний раз, коли зустрічався з Ванатом з того часу, – це в збірній, правильно?

– Так. Якраз, коли були в збірній, зустрічалися. Коли грали з Францією та Ісландією.

– Яка це була зустріч, тепла?

– Ну а як? Я його сто років не бачив. Приїхали – звичайно, при зустрічі одразу пішли пообідали і пішли в номер, поговорили з ним. Він там розповідав, я його запитував, бо дійсно цікаво, як і що там у «Жироні» відбувається. Він розповідав моменти різні.

– В «Динамо» чи є ті люди, які тобі дзвонять саме з клубу, з гравців, і можуть говорити не про футбольні теми, а поговорити по душах?

– Ну, щоб там по-душевному, то треба говорити вживу. Там посміятися вистачає моментів, а щоб так – то по телефону я не люблю говорити. Тим більше, в багатьох хлопців є сім’ї, і коли ти півроку там граєш, один день вихідний, грубо кажучи, в два тижні, і в тебе є три тижні відпустки, то, звичайно, ти будеш з сім’єю проводити час. Ніхто не буде обдзвонювати, питати: «Що ти там, як там?». Ну, звичайно, щось спитати, «підтравити» в сторіс, чи щось таке. А так у більшості є сім’ї, тому в першу чергу треба звертати і приділяти увагу, тому що такий футбольний світ, що, коли є час, треба з сім’єю проводити.

– Тарас Михавко як людина насправді добрий. Я не бачив, щоб ти когось там образив чи від інтерв’ю ховався. Тільки «потравити», а щоб образити з злими намірами – такого не бачив.

– Та я не такий. А чого ображати людей. Тільки коли вже там якась «затрава» чи ще щось. Наприклад, Бражко чи Рубчинський люблять щось «потравити», то вже можемо трішки.

– Загалом ти вважаєш себе публічною людиною?

– Ні.

– Тобто, можеш дозволити собі вийти на вулицю просто так, сам погуляти, і є люди, які будуть тебе впізнавати?

– А що тут такого? Ну, як сказати: бувають випадки, що там може хтось впізнати, бувають, що ні. Більше – ні. Хто я такий? Я якийсь президент? Просто я люблю погуляти і проводити час на свіжому повітрі. Як впізнають – то впізнають, то таке, то життя.

– То не відмовиш у фото?

– Та ні. Я такий самий був і завжди мріяв про фото чи про підпис. Це нормальні моменти, і я до них ставлюсь тільки позитивно. І, звичайно, з радістю поставлю підпис чи сфотографуюсь, якщо є момент.

– В тебе вдома є якісь підписи гравців, футболки, може, іноземні?

– Так, є. Ми грали з «Лаціо», в мене є футболка Таті Кастельяноса. Також є футболка Георгія Бущана, є футболка Ваната. З команди, зрозуміло, там є пару футболок на пам’ять.

– Ми знаємо, знову ж таки, який захисник Тарас Михавко, а яка людина Тарас Михавко в побуті – чи любиш за собою прибирати, чистоту любиш? Розкажи.

– Чистоту я люблю, але прибирати не люблю. Але що – простий такий, як п’ять копійок, кажуть. Люблю посміятись, пожартувати, і, в принципі, нічого такого – все, як у простих нормальних людей.

– З часів школи змінився трохи? Як вчився?

– Та підріс.

– Яким був у школі – вередував чи вчителі любили, чи, навпаки, дзвонили до батьків?

– Зараз люблять в школі. Звичайно, що в своїй школі в селі я провчився тільки 6 класів, початкові класи. 80 відсотків відмінників, то я там, можна сказати, був не відмінником, але ударником – так точно. А вже коли пішов у 5-6 клас, то почав більше спортом займатися, футболом, трохи там прогулював, міг там завдання не виконати.

– Якісь турніри були, і ти прогулював уроки, дзвонили, жалілись?

– Та звичайно, батьківські збори могли бути, і говорили: «Він не був на тому, на тому уроці». Але то таке. Але вчитися треба, бо всяке може бути в житті, наука потрібна.

– Вчителі говорили: «Що тобі той футбол дасть, краще вчитись»?

– Казали: «Ти на футболі не заробиш, там здоров’я можна тільки угробити, вчися». Я казав: «Та так, добре, добре».

– І вчився?

– Та де, не дуже.

– А які любив предмети?

– Фізкультуру, чесно, любив. Вірші розказувати любив, літературу. На українській мові писати не любив взагалі, а вірші розказувати – пам’ять була хороша, не знаю, як зараз.

– Кажеш, пам’ять хороша була. Окей, яке було перше питання на цьому інтерв’ю?

– Ознайомлення, ну, про збори. Ти ж питав, як збори проходять – в Україні одна погода, тут інша.

– Загалом, якби не футбол, ким би ти став, до чого тебе тягнуло, яка твоя професія могла би бути?

– Ну, коли був малий, робив масаж бабусі, і бабуся казала йти на масажиста. І думав: дійсно, може, спробувати. Або фермером якимось у селі – то була одна з найвідоміших професій, над тим теж задумувався. Але якось так вийшло.

– Якщо в «Динамо» влаштувати конкурс талантів, які б таланти представляв ти, що вмієш цікавого?

– Багато чого вмію – корів пасти, дрова рубати вмію. В селі це ж треба вміти. Та різне таке, що побутове та й з тваринами пов’язане, сільське життя. Я думаю, в талантах нормально потягався б.

– А кого б з команди не допустив би до мікрофону, бо він там не вміє співати, а кого б, навпаки, виставив би на сцену?

– Не допустив би Едуардо Герреро, ну бо він співає так – пищить, кричить, його би не допустив. А допустив би Валентина Рубчинського. Я хотів би, щоб він сказав, як він там жив, що він там робив і так далі.

– Хто в команді є головним «душнілою», а хто бере всю увагу на себе?

– «Душнілою» – це як?

– Йому або все не подобається, або він чогось не хоче, або всі зібралися кудись, а він відмовляється.

– Коли всі збираються, то тоді всі збираються. А щоб один відмовився – то такого немає по якихось причинах, ну я не можу такого сказати. А хто такий веселунчик – то багато таких є. Назар Волошин такий, всюди він дуже швидкий, він такий позитивний, то, можливо, і він. Всі в команді нормальні хлопці і в спілкуванні, і в футбольному плані, всі добрі, гарні.

– Ти нейтралітет виставляєш чи ти більше до «душніл» або веселунів?

– Ні, я не до «душніл» точно, це не моє. Я теж посміятись люблю, але бувають різні моменти: інколи треба помовчати, інколи поговорити – по ситуації.

– Бувають моменти, що хтось жартує. Ти спочатку думаєш, а потім щось говориш, чи, навпаки, говориш, а потім можеш подумати, що щось не те сказав?

– Я стараюсь не жартувати при таких серйозних, наприклад, Андрію Миколайовичу або Караваєві. Боюсь закинути якийсь «горбиль», щоб він не зайшов, бо то соромно. Але бувало й таке, що щось можна ляпнути, що воно нікуди. Стараюся не лізти, якщо там не виходить, то краще – ні. А так то з Бражком, Валентином, Назаром, з молодими пацанами – можна.

По теме:
Второй спарринг за день. Полесье сыграет с клубом Стремсгодсет
Не использовали моменты. Кудровка сыграла вничью с клубом Силекс
ФОТО. Монзуль провела лекцию для Динамо. Ярмоленко внимательно слушал
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Тарас Михавко выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Футбол | 27 января 2026, 15:36 0
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город

Страна-агрессор уничтожает приморский город

Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27 января 2026, 04:55 3
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо

Про место в таблице информации нет

Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 15:55
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Футбол | 26.01.2026, 18:24
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
для болільників динамо тут нічого цікавого немає.
гоу всі на гілку про натуралізацію Педріньо та Педро
Ответить
0
Alex
Гарне інтерв'ю
Ответить
-1
Популярные новости
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 13
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 61
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 1
Футзал
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем