Второй спарринг за день. Полесье сыграет с клубом Стремсгодсет
Поединок «Полесье» – «Стремсгодсет» состоится 27 января в 17:00 по Киеву
«Полесье» учебно-тренировочный сбор проводит в Испании. Во вторник, 27 января, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч норвежским с клубом «Стремсгодсет».
Этот поединок станет для «Полесья» вторым за день. Ранее житомирский клуб со счетом 2:0 обыграл «Ванкувер Уайткэпс» из Канады. Голами отметились Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.
«Стремсгодсет» выступает во втором по силе дивизионе норвежского футбола. В прошлом сезоне команда вылетела из элиты, заняв 15 место среди 16 команд
Товарищеский матч. Испания. 27 января, 17:00
«Полесье» (Украина) – «Стремсгодсет» (Норвегия)
Трансляция матча не запланирована
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большинство специалистов из этой страны на наших просторах не достигли ровным счетом ничего…
Украинские гранды получили штрафы