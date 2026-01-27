Второй спарринг за день. Полесье сыграет с клубом Стремсгодсет

«Полесье» учебно-тренировочный сбор проводит в Испании. Во вторник, 27 января, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч норвежским с клубом «Стремсгодсет».

Этот поединок станет для «Полесья» вторым за день. Ранее житомирский клуб со счетом 2:0 обыграл «Ванкувер Уайткэпс» из Канады. Голами отметились Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

«Стремсгодсет» выступает во втором по силе дивизионе норвежского футбола. В прошлом сезоне команда вылетела из элиты, заняв 15 место среди 16 команд

Товарищеский матч. Испания. 27 января, 17:00

«Полесье» (Украина) – «Стремсгодсет» (Норвегия)

Трансляция матча не запланирована