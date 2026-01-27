Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй спарринг за день. Полесье сыграет с клубом Стремсгодсет
Товарищеские матчи
Полесье
27.01.2026 17:00 - : -
Стремсгодсет
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 16:33 |
506
0

Второй спарринг за день. Полесье сыграет с клубом Стремсгодсет

Поединок «Полесье» – «Стремсгодсет» состоится 27 января в 17:00 по Киеву

27 января 2026, 16:33 |
506
0
Второй спарринг за день. Полесье сыграет с клубом Стремсгодсет
ФК Полесье

«Полесье» учебно-тренировочный сбор проводит в Испании. Во вторник, 27 января, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч норвежским с клубом «Стремсгодсет».

Этот поединок станет для «Полесья» вторым за день. Ранее житомирский клуб со счетом 2:0 обыграл «Ванкувер Уайткэпс» из Канады. Голами отметились Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

«Стремсгодсет» выступает во втором по силе дивизионе норвежского футбола. В прошлом сезоне команда вылетела из элиты, заняв 15 место среди 16 команд

Товарищеский матч. Испания. 27 января, 17:00

«Полесье» (Украина) – «Стремсгодсет» (Норвегия)

Трансляция матча не запланирована

По теме:
ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
Не использовали моменты. Кудровка сыграла вничью с клубом Силекс
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Стремсгодсет Полесье Житомир
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Футбол | 27 января 2026, 15:44 5
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?

Большинство специалистов из этой страны на наших просторах не достигли ровным счетом ничего…

В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27 января 2026, 07:40 13
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер

Украинские гранды получили штрафы

Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 27.01.2026, 09:05
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 23
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем