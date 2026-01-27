Сыграл 15 минут. Полесье с Усиком в составе победило Ванкувер Уайткэпс

Ко второй части чемпионата «Полесье» готовится на учебно-тренировочном сборе в Испании. Во вторник, 27 января, подопечные Руслана Ротаня провели контрольный матч с клубом «Ванкувер Уайткэпс» из MLS.

Матч проходил под сильным дождем. На поле было много воды, что в некоторых эпизодах мешало футболистам.

«Полесье» открыло счет на 4-й минуте поединка. Александр Назаренко получил мяч в штрафной и пробил под перекладину.

Второй мяч «Полесье» забило на 63-й минуте. Алексей Гуцуляк реализовал пенальти.

На 75-й минуте на поле вышел Александр Усик. Играл чемпион мира по боксу на позиции форварда, но забить не смог.

Сегодня «Полесье» проведет еще один матч. На 17:00 запланировано начало поединка с норвежским клубом «Стремсгодсет».

Товарищеский матч. Испания. 27 января

«Полесье» (Украина) – «Ванкувер Уайткэпс» (Канада) – 2:0

Голы: Назаренко, 4, Гуцуляк, 63 (пенальти)

Видеозапись матча