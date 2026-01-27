Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
27 января 2026, 16:47 | Обновлено 27 января 2026, 16:59
Арсенал в матче против Кайрата может войти в историю Лиги чемпионов

Еще ни один клуб в истории турнира не побеждал в 8 матчах подряд с разницей в 2+ гола в каждом

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал может стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, который победит в 8 матчах турнира подряд, при этом с разницей в 2+ гола в каждом из них.

Для этого «канонирам» нужно завтра победить на своем поле казахстанский Кайрат с необходимой для рекорда разницей.

Напомним, что Арсенал победил во всех 7 предыдущих матчах этапа лиги с разницей в 2+ гола у всех них.

Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (7)

  • Интер – Арсенал – 1:3
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
статистика Лига чемпионов Арсенал Лондон Кайрат Алматы Интер Милан Брюгге Бавария Славия Прага Атлетико Мадрид Олимпиакос Пирей Атлетик Бильбао
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
