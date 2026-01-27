Арсенал в матче против Кайрата может войти в историю Лиги чемпионов

Лондонский Арсенал может стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, который победит в 8 матчах турнира подряд, при этом с разницей в 2+ гола в каждом из них.

Для этого «канонирам» нужно завтра победить на своем поле казахстанский Кайрат с необходимой для рекорда разницей.

Напомним, что Арсенал победил во всех 7 предыдущих матчах этапа лиги с разницей в 2+ гола у всех них.

Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (7)

Интер – Арсенал – 1:3

Брюгге – Арсенал – 0:3

Арсенал – Бавария – 3:1

Славия – Арсенал – 0:3

Арсенал – Атлетико – 4:0

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Атлетик – Арсенал – 0:2