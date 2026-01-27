Арсенал в матче против Кайрата может войти в историю Лиги чемпионов
Еще ни один клуб в истории турнира не побеждал в 8 матчах подряд с разницей в 2+ гола в каждом
Лондонский Арсенал может стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, который победит в 8 матчах турнира подряд, при этом с разницей в 2+ гола в каждом из них.
Для этого «канонирам» нужно завтра победить на своем поле казахстанский Кайрат с необходимой для рекорда разницей.
Напомним, что Арсенал победил во всех 7 предыдущих матчах этапа лиги с разницей в 2+ гола у всех них.
Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (7)
- Интер – Арсенал – 1:3
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
No team in #UCL history has won eight games in a row by 2+ goals. ❌️— Flashscore.com (@Flashscorecom) January 27, 2026
Can Arsenal pull it off? 👀#ARSKAI pic.twitter.com/WsTEgJJi4J
