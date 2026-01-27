Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Ванкувер Уайткэпс – 2:0. Усик сыграл. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Полесье
27.01.2026 13:00 – FT 2 : 0
Ванкувер Уайткэпс
Украина. Премьер лига
Полесье – Ванкувер Уайткэпс – 2:0. Усик сыграл. Видео голов и обзор матча

Александр Усик вышел на поле на 75-й минуте

ФК Полесье

Ко второй части сезона «Полесье» готовится на учебно-тренировочном сборе в Испании. Во вторник, 27 января, команда Руслана Ротаня сыграла контрольный матч с канадским клубом «Ванкувер Уайткэпс» из MLS.

Погода приготовила командам сюрприз. Матч проходил под сильным дождем и на поле было много воды..

«Полесье» вышло вперед на 4-й минуте поединка. Александр Назаренко получил мяч в штрафной и пробил под перекладину.

Второй гол «Полесье» забило на 63-й минуте. Алексей Гуцуляк реализовал пенальти.

На 75-й минуте на поле вышел Александр Усик. Играл знаменитый боксер на позиции форварда, но забить не смог.

Товарищеский матч. Испания. 27 января

«Полесье» (Украина) – «Ванкувер Уайткэпс» (Канада) – 2:0

Голы: Назаренко, 4, Гуцуляк, 63 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

