  4. Египет – Бенин. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок Африки
Египет
05.01.2026 18:00 - : -
Бенин
Кубок африканских наций
05 января 2026, 09:34 | Обновлено 05 января 2026, 09:58
Египет – Бенин. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 5 января в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

5 января на Стад Адрар пройдет матч 1/8 финала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Египта и Бенина. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Египет

Команда в целом может записать в актив прошлый год. Она смогла уверенно, досрочно выиграть квалификацию на чемпионат мира, и в итоге победили в своей группе с восемью победами при двух ничьих. Но в декабре был Арабский кубок, и на нем был полный провал: после ничьих с Кувейтом и ОАЭ проиграли Иордании и покинули турнир без выхода в плей-офф.

С другой стороны, таким образом силы на КАН сохранили, к тому же из топ-клубов подтянулись лидеры во главе с Салахом. По сути, именно Мохамед и обеспечил успех на групповом этапе. Сначала он забил на 90+ минуте, обеспечив волевые 2:1 с Зимбабве. А потом реализовал пенальти с ЮАР перед самым перерывом - и счет 1:0 больше не менялся. Ну, а с Анголой явно не рвали жилы, закончив нулевой ничьей.

Бенин

Сборная котируется куда ниже своего соперника. Но она тоже была очень близка к поездке на мундиаль. Но допустила роковую осечку - в крайнем туре уступили прямому конкуренту, Нигерии, еще и 0:4. В итоге с первого места в группе упали на третье место - обидчик, поравнявшись по очкам, стал вторым, а больше всего выгоды получила Южная Африка, что опередила эту пару на один балл, и поехала на мундиаль напрямую!

В целом, на КАН команда не впечатлила. Она обыграла только Ботсвану, еще и 1:0. При этом до того успеха было минимальное поражение, 0:1, с ДР Конго. А в крайнем туре и вовсе был разгром 0:3 от Сенегала. Но помог регламент нынешнего турнира - даже такого хватило, чтобы стать одной из лучших третьих.

Статистика личных встреч

Первый же очный поединок, 2004-го года, принес ничью 3:3. Потом все три следующих матча приносили победы египтянам, причем не менее чем в два гола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.44 для Египта и 9.00 для Бенина. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что тут не будет особенных проблем для египтян. Но стоит помнить, что эта сборная играет прагматично - стоит поставить на тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,65).

Египет
5 января 2026 -
18:00
Бенин
