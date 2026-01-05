Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Понадобились овертаймы. Египет с голом Салаха вышел в четвертьфинал КАН
Кубок Африки
Египет
05.01.2026 18:00 – FT 3 : 1
Бенин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
05 января 2026, 20:47 | Обновлено 05 января 2026, 21:47
644
0

Понадобились овертаймы. Египет с голом Салаха вышел в четвертьфинал КАН

Фараоны по итогам 120 минут переиграли команду Бенина со счетом 3:1

05 января 2026, 20:47 | Обновлено 05 января 2026, 21:47
644
0
Понадобились овертаймы. Египет с голом Салаха вышел в четвертьфинал КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Бенин (3:1) в матче 1/8 финала, который завершился в дополнительное время.

Поединок плей-оф КАН состоялся на арене Стад Адрар в марокканском Агадире.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Египтяне открыли счет на 69-й минуте усилиями Марвана Аттия после передачи Мохамеда Хани, однако на 83-й минуте Жодель Доссу сравнял счет для Бенина (1:1).

Команды не определили сильнейшего в основные 90 минут, поэтому игра перешла в овертайм. В дополнительное время на 97-й минуте Яссер Ибрагим забил мяч после ассиста Аттия, а точку в матче поставил Мохамед Салах на 120+4 минуте.

Фараоны вышли в четвертьфинал КАН, где сыграют против победителя пары Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций

1/8 финала. 5 января 2026. Агадир (Марокко)

Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)

Голы: Марван Аттия, 69, Яссер Ибрагим, 97, Мохамед Салах, 120+4 – Жодель Доссу, 83

Фотогалерея

По теме:
Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Египет – Бенин. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Бенина по футболу сборная Египта по футболу Кубок африканских наций Ибрагим Салах видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Хоккей | 05 января 2026, 10:59 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу

Золото завоюет европейская сборная

Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05.01.2026, 09:03
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05.01.2026, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
Футбол | 05.01.2026, 18:06
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 20
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем