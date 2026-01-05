Понадобились овертаймы. Египет с голом Салаха вышел в четвертьфинал КАН

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Бенин (3:1) в матче 1/8 финала, который завершился в дополнительное время.

Поединок плей-оф КАН состоялся на арене Стад Адрар в марокканском Агадире.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Египтяне открыли счет на 69-й минуте усилиями Марвана Аттия после передачи Мохамеда Хани, однако на 83-й минуте Жодель Доссу сравнял счет для Бенина (1:1).

Команды не определили сильнейшего в основные 90 минут, поэтому игра перешла в овертайм. В дополнительное время на 97-й минуте Яссер Ибрагим забил мяч после ассиста Аттия, а точку в матче поставил Мохамед Салах на 120+4 минуте.

Фараоны вышли в четвертьфинал КАН, где сыграют против победителя пары Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций

1/8 финала. 5 января 2026. Агадир (Марокко)

Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)

Голы: Марван Аттия, 69, Яссер Ибрагим, 97, Мохамед Салах, 120+4 – Жодель Доссу, 83

