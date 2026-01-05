Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Египет – Бенин – 3:1 (д.в.) Как забил Салах на 120+4. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Египет
05.01.2026 18:00 – FT 3 : 1
Бенин
Кубок африканских наций
05 января 2026, 22:37 | Обновлено 05 января 2026, 23:01
Египет – Бенин – 3:1 (д.в.) Как забил Салах на 120+4. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций

Египет – Бенин – 3:1 (д.в.) Как забил Салах на 120+4. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Бенин (3:1 д.в.) в матче 1/8 финала.

Поединок плей-оф КАН состоялся на арене Стад Адрар в марокканском Агадире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Египтяне открыли счет на 69-й минуте усилиями Марвана Аттия после передачи Мохамеда Хани, однако на 83-й минуте Жодель Доссу сравнял счет для Бенина (1:1).

В дополнительное время на 97-й минуте Яссер Ибрагим забил мяч после ассиста Аттия, а точку в матче поставил Мохамед Салах на 120+4 минуте.

Кубок африканских наций

1/8 финала. 5 января 2026. Агадир (Марокко)

Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)

Голы: Марван Аттия, 69, Яссер Ибрагим, 97, Мохамед Салах, 120+4 – Жодель Доссу, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

120’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Египет).
97’
ГОЛ ! Мяч забил Яссер Эль-Ханафи (Египет).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Жодель Доссу (Бенин).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Маруан Аттия (Египет).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
