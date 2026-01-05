Египет – Бенин – 3:1 (д.в.) Как забил Салах на 120+4. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций
Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Бенин (3:1 д.в.) в матче 1/8 финала.
Поединок плей-оф КАН состоялся на арене Стад Адрар в марокканском Агадире.
Египтяне открыли счет на 69-й минуте усилиями Марвана Аттия после передачи Мохамеда Хани, однако на 83-й минуте Жодель Доссу сравнял счет для Бенина (1:1).
В дополнительное время на 97-й минуте Яссер Ибрагим забил мяч после ассиста Аттия, а точку в матче поставил Мохамед Салах на 120+4 минуте.
Кубок африканских наций
1/8 финала. 5 января 2026. Агадир (Марокко)
Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)
Голы: Марван Аттия, 69, Яссер Ибрагим, 97, Мохамед Салах, 120+4 – Жодель Доссу, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
