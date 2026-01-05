Египет – Бенин. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
5 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/8 финала Египет и Бенин играют на стадионе в марокканском городе Агадир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Марокко заняла в группе B 1-е место, набрав 7 очков и оставив позади команды ЮАР (1:0), Анголы (0:0) и Зимбабве (2:1).
Бенин сумел пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы D благодаря победе над Ботсваной (1:0), пропустив вперед Сенегал (0:3) и ДР Конго (0:1)
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
