Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Египет – Бенин. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Египет
05.01.2026 18:00 - : -
Бенин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
05 января 2026, 13:47 | Обновлено 05 января 2026, 14:01
22
0

Египет – Бенин. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

05 января 2026, 13:47 | Обновлено 05 января 2026, 14:01
22
0
Египет – Бенин. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Египта

5 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Египет и Бенин играют на стадионе в марокканском городе Агадир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Марокко заняла в группе B 1-е место, набрав 7 очков и оставив позади команды ЮАР (1:0), Анголы (0:0) и Зимбабве (2:1).

Бенин сумел пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы D благодаря победе над Ботсваной (1:0), пропустив вперед Сенегал (0:3) и ДР Конго (0:1)

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Египет – Бенин. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Египет – Бенин
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нигерия – Мозамбик. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Египет – Бенин. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок африканских наций сборная Египта по футболу смотреть онлайн сборная Бенина по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05 января 2026, 07:27 1
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию

Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05 января 2026, 12:18 2
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером

Рубен работал с красными дьяволами с ноября 2024 года

Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Бокс | 05.01.2026, 05:05
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05.01.2026, 08:33
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04.01.2026, 23:44
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 5
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем