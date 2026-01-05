Сможет ли ЛНЗ бороться с Шахтером и стать чемпионом? Есть ответ Пономарева

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил перспективы своей команды в борьбе с донецким «Шахтером» за золотые медали чемпионата Украины:

– Если смотреть уже вторую часть сезона, сможет ли, по вашему мнению, ЛНЗ на длинной дистанции бороться с «Шахтером»?

– Я считаю, что такую ​​цель нужно ставить. В начале сезона сказал, что необходимо построить серьезную конкурентную команду, которая сможет навязать борьбу любому сопернику. На сегодняшний день, на уровне УПЛ, думаю, мы сделали такой коллектив.

Да, есть много недостатков в игровом аспекте, как и в любой команде, что хотелось бы улучшить. Однако в целом мы сформировали боеспособный коллектив. Теперь нужно добиться, чтобы он был стабильным на определенном промежутке времени, и это не был взрыв на полгода.

Теперь придется сложнее. Придется формировать уверенность, психологию готовности постоянно бороться за самые высокие места. Считаю, мы сможем сделать это с нашими футболистами. За последние полгода они обрели достаточную уверенность в своих силах и возможностях. Главное, чтобы это не превратилось в самоуверенность.

– Так ЛНЗ будет бороться с «Шахтером» за первое место до последних туров?

– Футболисты могут бороться. Как сложится? Это футбол – непредсказуемая игра. Может быть по-разному. Что-то загадывать нельзя. Ты можешь все время доминировать и проиграть матч, а можешь уступать на поле и выиграть.

Поэтому сейчас говорить категорически рано, но однозначно будем к этому стремиться. Не только быть конкурентными, а действительно бороться за самые высокие места в каждом турнире, – заявил Пономарев.

Турнирная таблица чемпионата Украины: