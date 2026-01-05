Сможет ли ЛНЗ бороться с Шахтером и стать чемпионом? Есть ответ Пономарева
Тренер черкасского клуба считает, что его подопечные имеют все шансы на первое место
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил перспективы своей команды в борьбе с донецким «Шахтером» за золотые медали чемпионата Украины:
– Если смотреть уже вторую часть сезона, сможет ли, по вашему мнению, ЛНЗ на длинной дистанции бороться с «Шахтером»?
– Я считаю, что такую цель нужно ставить. В начале сезона сказал, что необходимо построить серьезную конкурентную команду, которая сможет навязать борьбу любому сопернику. На сегодняшний день, на уровне УПЛ, думаю, мы сделали такой коллектив.
Да, есть много недостатков в игровом аспекте, как и в любой команде, что хотелось бы улучшить. Однако в целом мы сформировали боеспособный коллектив. Теперь нужно добиться, чтобы он был стабильным на определенном промежутке времени, и это не был взрыв на полгода.
Теперь придется сложнее. Придется формировать уверенность, психологию готовности постоянно бороться за самые высокие места. Считаю, мы сможем сделать это с нашими футболистами. За последние полгода они обрели достаточную уверенность в своих силах и возможностях. Главное, чтобы это не превратилось в самоуверенность.
– Так ЛНЗ будет бороться с «Шахтером» за первое место до последних туров?
– Футболисты могут бороться. Как сложится? Это футбол – непредсказуемая игра. Может быть по-разному. Что-то загадывать нельзя. Ты можешь все время доминировать и проиграть матч, а можешь уступать на поле и выиграть.
Поэтому сейчас говорить категорически рано, но однозначно будем к этому стремиться. Не только быть конкурентными, а действительно бороться за самые высокие места в каждом турнире, – заявил Пономарев.
Турнирная таблица чемпионата Украины:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|16
|11
|2
|3
|20 - 8
|21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ
|35
|2
|Шахтер Донецк
|16
|10
|5
|1
|42 - 12
|21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава
|35
|3
|Полесье
|16
|9
|3
|4
|26 - 11
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|30
|4
|Динамо Киев
|16
|7
|5
|4
|35 - 21
|21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ
|26
|5
|Кривбасс
|16
|7
|5
|4
|28 - 24
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|26
|6
|Колос Ковалевка
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|25
|7
|Металлист 1925
|15
|6
|6
|3
|18 - 12
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925
|24
|8
|Заря
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|23
|9
|Карпаты Львов
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|19
|10
|Рух Львов
|16
|6
|1
|9
|15 - 23
|21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов
|19
|11
|Верес
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес
|18
|12
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|13
|Кудровка
|16
|4
|3
|9
|19 - 30
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|15
|14
|Эпицентр
|16
|4
|2
|10
|18 - 27
|21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|16
|2
|3
|11
|14 - 38
|21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава
|9
