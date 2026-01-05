Пономарев назвал футболиста, который покинет ЛНЗ. Еще трое – под вопросом

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился информацией о потенциальном уходе Джевисона Беннета, а также назвал тех игроков, которые покинут (или могут сделать это в ближайшее время) команду:

– На днях появилась информация, что, вроде бы, Джевисон Беннет недоволен количеством игрового времени в ЛНЗ и намерен уйти в аренду. Какая ситуация на самом деле?

– У нас хорошая коммуникация, мы постоянно общаемся. Он начинал сезон, как игрок основного состава, а заканчивал в ротации.

Конечно, он хотел больше играть, но он получил свое время. Надо доказывать. В нашей команде неплохая конкуренция, я считаю, и ее нужно выигрывать. Только так мы можем быть сильнее.

Больших проблем с Беннетом нет. Мы общались после последнего матча, и я сказал, что рассчитываю на него. Он – хороший и качественный футболист. Просто он должен выиграть конкуренцию.

– Также сообщалось, что зимой ЛНЗ покинут Александр Каплиенко и Артур Авагимян, ведется поиск аренды для Ярослава Кисилия, а находившийся на просмотре Иван Ермачков не остается в команде.

– Ермачков не останется. Что касается других игроков, то у нас еще нет окончательного решения. Будем принимать его буквально на днях, – рассказал Пономарев.

Ермачков начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, однако в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». В июле 2024 года договорился о сотрудничестве с бременским «Вердером», но не сумел завоевать место в стартовом составе и подписал арендное соглашение с «Викторией» Берлин.

Защитник провел восемь матчей за берлинский клуб, в которых забил два гола. Сыграл шесть поединков за сборную Украины U-19 (один гол), попадал в заявку «сине-желтых» команд U-20 и U-21.

В ЛНЗ присоединился на правах свободного агента, однако так и не сыграл ни одного официального матча в составе черкасской команды.