Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима

Рубен Аморим покинет «Манчестер Юнайтед»
Английский «Манчестер Юнайтед» уволил португальского главного тренера первой команды клуба Рубена Аморима, сообщает авторитетный британский журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.
По информации источника, 40-летнему специалисту уже сообщили о решении клуба, которое будет официально подтверждено в ближайшее время.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначат Даррена Флетчера.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата Англии. В последнем матче «красные дьяволы» сыграли вничью с «Лидсом» (1:1).
