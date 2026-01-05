Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима

Английский «Манчестер Юнайтед» уволил португальского главного тренера первой команды клуба Рубена Аморима, сообщает авторитетный британский журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 40-летнему специалисту уже сообщили о решении клуба, которое будет официально подтверждено в ближайшее время.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначат Даррена Флетчера.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата Англии. В последнем матче «красные дьяволы» сыграли вничью с «Лидсом» (1:1).