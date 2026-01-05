Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима
Англия
05 января 2026, 12:06 | Обновлено 05 января 2026, 12:16
428
2

Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима

Рубен Аморим покинет «Манчестер Юнайтед»

05 января 2026, 12:06 | Обновлено 05 января 2026, 12:16
428
2 Comments
Источник: Манчестер Юнайтед уволил Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Английский «Манчестер Юнайтед» уволил португальского главного тренера первой команды клуба Рубена Аморима, сообщает авторитетный британский журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 40-летнему специалисту уже сообщили о решении клуба, которое будет официально подтверждено в ближайшее время.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначат Даррена Флетчера.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата Англии. В последнем матче «красные дьяволы» сыграли вничью с «Лидсом» (1:1).

По теме:
МЮ никак не может закончить выездную серию с пропущенными мячами в АПЛ
Мудрик может получить дополнительные проблемы из-за своего поступка
Травма четырехглавой мышцы бедра. Подробности травмы хавбека Тоттенхэма
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка Дэвид Орнштейн Даррен Флетчер
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05 января 2026, 08:03 35
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы

У братьев Суркисов есть обязательства перед Фирташем

Семь футболистов покинули украинский клуб за последние несколько недель
Футбол | 05 января 2026, 11:22 0
Семь футболистов покинули украинский клуб за последние несколько недель
Семь футболистов покинули украинский клуб за последние несколько недель

Василий Палагнюк и НК «Пробой» договорились о прекращении сотрудничества

Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Футбол | 05.01.2026, 05:42
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04.01.2026, 15:40
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
к сожалению, совершенно справедливо.
я тоже в него верил, но ничего не получилось.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Руководство как в Челси прикукуреное на всю голову, что Глейзеры, что Рэтклифф. Когда в прошлом году Аморим собирал все немыслимые антирекорды за 50 лет, позоря клуб, никто его не уволил. Когда надо отдать ему должное он поднялся из говна и наладил игру команды так, что на это уже можно было смотреть без слез и виден прогресс, то увольняют в тот момент когда лидеры либо травмированы, либо отправились на КАН. В таких условиях они там на что надеятся на топ-4? Клоуны.
Ответить
0
Популярные новости
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 11
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
04.01.2026, 21:25 20
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем